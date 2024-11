Adela Popescu și Laura Cosoi, apropiate și dincolo de ecrane. Detalii despre cum s-a format prietenia lor: „Ea ne-a unit pe toate”

Pe Adela Popescu și Laura Cosoi le leagă o prietenie de foarte multă vreme. În trecut, cele două actrițe au fost implicate în mai multe proiecte profesionale, iar cel mai recent film în care au jucat împreună, comedia „Retreat Vama Veche” regizată de Petre Năstase, a arătat cât de puternică este legătura lor.

Recent, Adela Popescu a făcut mărturisiri despre prietenia specială pe care o are cu Laura Cosoi, dar și despre Dana Rogoz, cea care a contribuit la formarea legăturii lor.

Într-un interviu de acum ceva timp, Laura Cosoi a vorbit despre cum s-a cunoscut, de fapt, cu Adela Popescu. Actrița a mărturisit faptul că vedeta i-a fost alături atunci când a întâmpinat un moment delicat în viață și că mereu o va considera o persoană specială.

„Prietenia mea cu Adela este de foarte mulți ani, cam din 2006 – 2007, deci mulți ani de când ne-am cunoscut. Ne-a făcut cunoștință Dana Rogoz, care era prietena mea și cu care lucrasem la serialul La Bloc. Și apoi ne-am împrietenit. Cu Adela mai întâi am fost prietene și apoi am fost colege mai întâi într-un spectacol de teatru, apoi în film și evident împărțim și aceeași echipă, agenție care ne reprezintă. Atunci când mi-a fost foarte greu, Adela a fost omul pe care l-am sunat și care m-a ajutat într-un moment foarte delicat al vieții mele. Este o legătură pe viață, indiferent de ce se va întâmpla, ea va rămâne în inima mea. Are un loc special”, a declarat Laura Cosoi pentru Playtech Știri.