Ce reguli au stabilit Adela Popescu și Radu Vâlcan pentru cei trei băieți ai lor: „Ne-am gândit că aceasta este direcția”

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, se ghidează după o serie de principii foarte clare în ceea ce privește creșterea celor trei băieți ai lor, Alexandru, Andrei și Adrian.

Radu Vâlcan a vorbit recent despre felul în care el și Adela Popescu au ales să îi crească pe băieții lor. Actrița și prezentatorul TV au decis să le limiteze accesul acestora la televizor.

Radu Vâlcan a ținut să precizeze că nu a fost deloc ușor să îi obișnuiască pe cei trei copii să se uite limitat la televizor.

„Am reușit cu greu, pentru că au anturaj la școală și așa mai departe. Încercăm cât de cât să controlăm, să ținem sub control această problemă, pentru că de fapt este o problemă a societății. Copilul cel mare are 9 ani, are colegi care au astfel de obiceiuri, dacă s-ar uita el, ar trebui să se uite și cel mic, pentru că ei sunt foarte legați. E dificil!, a spus prezentatorul TV.

De asemenea, prezentatorul TV și Adela Popescu nu au decis să aplice regula aceasta de la început, ci au ales să o urmeze după ce au avut parte de o experiență care le-a schimbat percepția.

„Nu, nu am avut această regulă de la bun început, am observat pe parcurs. Îmi aduc aminte, acum câțiva ani îi mai lăsam să mai stea pe telefon când mai mergeam pe la un restaurant. La un moment dat, la un restaurant, era o familie nordică cu vreo 3-4 copii. Aceștia nu stăteau pe telefoane, desenau, citeau, râdeau, ascultau muzică. Mi s-a părut o imagine absolut fabuloasă și am spus din acel moment stop. A fost un moment zero pentru noi, ne-am gândit că aceasta este direcția”, a adăugat Radu Vâlcan pentru sursa citată.