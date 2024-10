Radu Vâlcan, despre secretul relației de durată cu Adela Popescu. Ce a mărturisit public prezentatorul: „Este un vis cu ochii deschiși…”

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea showbizului românesc, bucurându-se de o viață de familie frumoasă alături de cei trei băieți ai lor: Adrian, Andrei și Alexandru. Deși sunt împreună de 15 ani, începuturile relației lor nu au fost lipsite de obstacole. La început, au ales să își păstreze povestea de dragoste departe de ochii publicului, o decizie care le-a adus anumite emoții, dar care a contribuit la întărirea legăturii lor.

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cununat civil pe 21 august 2015. Cununia religioasă a avut loc a doua zi, pe 22 august. Cei doi s-au bucurat de o nuntă ca-n povești, într-un decor de vis, mai exact de domeniul Hadar Chalet din Brașov, un loc despre care vedeta povestea pe blogul personal că este „unic în România, înconjurat de păduri de brazi, flori multicolore, la 1000 metri altitudine”, și au petrecut de joi până duminică alături de familie și prieteni. Nunta lor a fost una restrânsă și discretă, departe de ochii curioșilor, la care au participat 60 de persoane. Printre invitați s-au numărat și vedete și totodată apropiați ai celor doi, cum ar fi Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Irina și Răzvan Fodor, Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman, Alina Chivulescu și Ada Condeescu.

Prezentatorul și-a surprins fanii care îl urmăresc pe rețelele de socializare cu o postare în care apare sărutându-se cu soția lui și vorbind despre secretul căsătoriei lor.

Adela Popescu a făcut recent o serie de confesiuni despre începutul relației cu Radu Vâlcan. Vedeta a recunoscut faptul că nu s-a îndrăgostit din prima de prezentatorul TV. În plus, nu l-a considerat pe acesta potrivit pentru ea.

„Eu nu m-am îndrăgostit la prima vedere. Am lucrat mult timp împreună până să mă îndrăgostesc de el, iar comportamentul lui social nu era pe gustul meu neapărat, nu era un bărbat la care să zic că așa aș vrea să fie, nu am avut asta absolut deloc. În momentul în care am început să vorbim noi doi, abia atunci l-am descoperit și m-am îndrăgostit de el. El este un om pe care poți să-l placi fizic din prima, dar cum l-am cunoscut eu, nu-l placi din prima, pentru că nu se lasă descoperit deloc. Ori că e timid, nu știu. Sunt unii oameni care reușesc să se facă foarte plăcuți social, el nu”, a spus Adela Popescu în emisiunea „La cină” de la Digi24.