Laura Cosoi, noi dezvăluiri despre rolul de părinte. Cum își împart actrița și soțul ei sarcinile: „Un bărbat foarte asumat”

Laura Cosoi a devenit în această vară mamă pentru a patra oară, aducând pe lume o fetiță la sfârșitul lunii iulie. Deși viața de mamă a patru copii poate fi solicitantă, actrița și-a reluat rapid activitățile profesionale. Vedeta a fost implicată în turneul de promovare al filmului „Retreat Vama Veche”.

Actrița și prezentatoarea Laura Cosoi a dezvăluit, într-un interviu acordat revistei VIVA!, cum s-a schimbat viața familiei de când aceasta s-a mărit. Cu o familie formată acum din patru membri, Laura spune că fetițele sale nu au dat semne de gelozie, adaptându-se cu ușurință la noua dinamică.

„Fetițele nu sunt geloase de felul lor. Nici una pe cealaltă și cu atât mai mult pe Aida, care e așa de mică. Noi ne-am străduit să le învățăm să se poarte frumos, să ceară voie să ia o jucărie, nu să o smulgă, să își ceară iertare una alteia și să se iubească. Întotdeauna am avut mare grijă de relația dintre ele. Nu în sensul că intervenim mereu, ci să învețe să comunice frumos una cu cealaltă. Spre exemplu, Aida e foarte mică și, dacă plânge, are acum patru mame. Una o leagănă, alta o înveselește cu o jucărie, cealaltă vine să mă cheme pe mine. Aida a fost primită foarte bine în familie, iar fetelor le-am spus mereu că sunt cele mai bogate fetițe, pentru că au surori. Asta e cea mai mare bogăție a noastră. Și, de fapt, chiar așa e.”, a spus vedeta pentru viva.ro

De asemenea, actrița a dezvăluit că găsește un real ajutor în soțul ei. Cei doi și-au împărțit sarcinile și au grijă ca totul să meargă bine.

„Absolut! Aceasta pentru că e la fel de implicat ca mine în viața copiilor. La noi nu a fost diferența asta: mama trebuie să facă niște lucruri, tata altele. Ne completăm, iar fetele îl adoră, pur și simplu! El spune despre mine că sunt mămoasă, dar de fapt îi surprind des în momente frumoase. Cosmin se joacă cu ele, e genul acesta de părinte. În plus, are multă răbdare, așa că nu e de mirare că-l iubesc așa mult. Se implică să le facă puternice, sportive, le duce cu bicicleta, cu schiurile, una în față, una în spate și două pe picioare. Continuu! Nu se lasă, nu obosește, nu se plânge. Parcă nimic nu e greu pentru el. E un bărbat foarte asumat din punctul acesta de vedere.”, a mai spus Laura Cosoi.

Într-un interviu acordat recent revistei „Formula AS,” Laura a vorbit despre motivațiile lor profunde de a întemeia o familie numeroasă și despre cum au luat această decizie împreună.

„Aida e copilul-dar. Chiar nu ne mai aşteptam să mai avem un copil, când eu am 42 de ani, iar Cosmin, 48, şi viaţa noastră e destul de tumultuoasă. Pe de altă parte, încă de la începutul relației noastre, Cosmin şi cu mine am făcut un pact cu Dumnezeu: am spus că dacă ne-o va da pe Rita, care a fost prima noastră fetiţă, atunci vom primi toţi copiii care vor mai veni. Prin urmare, în clipa în care am rămas însărcinată cu Aida, deşi a fost o surpriză, am respectat pactul. Iar Aida a apărut într-o perioadă cruntă a vieţii mele: mama era foarte bolnavă, se apropia de sfârșit, dar am apucat totuşi să-i spun că va fi bunică a patra oară. De altfel, eu o simt, cumva, pe Aida, ca pe un dar de la mama: în mine a crescut o viaţă care mi-a dat putere să merg mai departe, în ciuda pierderii ei”, a declarat Laura pentru sursa menționată.