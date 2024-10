Motivul pentru care Tily Niculae a mers la terapie după nașterea fiicei sale, Sofia: „Eram într-o depresie postpartum”

Tily Niculae formează un cuplu alături de Dragoș Popescu. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Radu.

Tily Niculae a vorbit deschis despre schimbările care au apărut în viața ei, în special în dinamica de cuplu, după ce a devenit mamă.

„Eram doi îndrăgostiți care făceau ce voiau. Sofia a schimbat foarte mult dinamica. Dinamica mea ca personalitate și ca ființă umană și dinamica noastră de cuplu, de familie. Habar n-aveam ce este, de fapt, o familie. Eu n-am putut să am relaxarea asta în mine, pe care o au unele mame care călătoresc din primele luni ca copiii și sunt zen. Am avut-o la Radu, dar după foarte mulți ani. La Sofia n-am avut-o.”

Actrița a mai povestit în continuare că abia când a apelat la terapie și-a dat seama că suferă de depresie postpartum.

„Mă plimbam pe stradă plângând sau plângeam după ce adormea copilul. Nu sunt o persoană care plânge des, dar plângeam din tot sufletul meu. Când plângeam, nu mă mai opream. Era stupid. Nu știam să identific oboseala cronică, care este cea mai gravă pentru orice ființă umană. Soțul meu îmi spunea să mă odihnesc, dar hormonal simțeam că dacă nu sunt acolo, în priză, sunt o mamă rea. În familie, nimeni nu știa cum să pună problema corect, să zică… Am dus totul la extrem și m-am epuizat foarte tare. M-am dus singură la terapie și atunci am aflat că eram într-o depresie postpartum. Eu eram, practic, un copil într-un corp de femeie, care s-a trezit cu un alt copil. Aveam așteptări nerealiste. De-a lungul timpului, am încercat să mă autoeduc, fie că citesc, fie că ascult, fie că fur din experiențele altora.”

Într-un interviu acordat recent, Tily Niculae a făcut confesiuni despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiica ei. În toamna anului 2023, Sofia a suferit un accident vascular cerebral (AVC), la vremea respectivă având 12 ani, din cauza trombofiliei pe care o moștenește de la mama ei. Abia la un an de la acel moment dificil, actrița a vorbit despre această experiență dureroasă.

„În septembrie 2023, Sofia a făcut un accident cerebral. Din fericire, a fost unul tranzitoriu… Pur şi simplu, într-o zi m-am dus s-o iau de la şcoală şi mi-a spus că o doare capul (…) Şi am zis să meargă să facă o baie şi să se odihnească. Numai că, până să ajungem acasă, mi-a spus că nu mai vede cu ochiul drept, iar ceea ce s-a întâmplat apoi a venit în avalanşă: când a intrat în cadă nu şi-a mai simţit piciorul drept, după care a vrut să se ridice şi a căzut în cadă, cu piciorul întors ca la copiii care au tetrapareză spastică, apoi i s-a întors mâna. Nu ştiu cum am reuşit să o scot din cadă singură, ea fiind acum mai înaltă decât mine, are deja 1,70 m, dar când am ajuns cu ea în sufragerie, deja nu mai putea nici să vorbească. M-am prins pe loc că e un fel de AVC – medicii nu i-au pus acest diagnostic, pentru că la RMN creierul a ieşit fără nicio pată, de-aceea l-au numit accident tranzitoriu ischemic. Adică a fost un tromb care a venit, a blocat şi a plecat”, a declarat Tily Niculae pentru OK! Magazine.