Bianca Censori a atras din nou toate privirile cu o ținută complet transparentă. Cum a apărut într-un club din Ibiza

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Bianca Censori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă marți seară la clubul DC-10 din Ibiza, purtând un body complet transparent, fără lenjerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani.

Piesa, într-o nuanță apropiată de cea a pielii, purtată de Bianca Censori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele, care îi ajungeau până la coapse. Look-ul a amintit de rochia transparentă, asemănătoare unui dres, pe care a purtat-o la Premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum.

Pentru ieșirea din Ibiza, Censori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Stories de Ye.

foto: Instagram

Vedeta WNBA și modelul Elizabeth Cambage a distribuit, la rândul său, o fotografie realizată pe ringul de dans, în care apărea între Censori și o altă invitată îmbrăcată într-un top fără bretele. Ea a descris imaginea prin expresia „my breast friends”, un joc de cuvinte inspirat de formula „my best friends”, și a așezat un emoji în formă de stea peste pieptul Biancăi, pentru a acoperi un accident vestimentar.

foto: Instagram

Înainte de încheierea serii, Censori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga, cu un decolteu adânc, dresuri plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea.

La Premiile Grammy, Bianca Censori și-a dat jos haina neagră din blană pentru a dezvălui o rochie mini complet transparentă, purtată fără nimic pe dedesubt. La momentul respectiv, un specialist în citirea pe buze a susținut că West i-ar fi oferit instrucțiuni în timp real pentru acel moment. Apariția s-a încheiat cu plecarea cuplului sub escorta poliției, însă Censori nu a fost pusă sub acuzare.

De când ea și West și-au făcut publică relația, la începutul anului 2023, Bianca Censori a devenit una dintre cele mai urmărite și comentate prezențe de pe internet, chiar dacă a vorbit rareori în mod public. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în luna februarie, ea a explicat în cele din urmă semnificația ținutelor sale sumare, descriindu-le drept o formă de artă performativă.

„Îmi trăiesc arta”, a declarat ea pentru publicație, negând că West ar decide cum trebuie să se îmbrace. „A fost ca o colaborare, nu a fost niciodată vorba despre ‘mi s-a spus să fac ceva’.”

Anterior, mai multe surse susținuseră că rapperul ar controla alegerile vestimentare ale soției sale. În 2023, surse citate de The Post afirmau că acesta colaborase cu un atelier italian care îi realiza Biancăi ținutele mulate și aproape complet transparente. Ieșirea din Ibiza a avut loc cu două zile înaintea concertului susținut de West pe 30 iulie, la Madrid. Acesta este singurul său spectacol programat în Spania și primul pe care îl susține în această țară după două decenii.

Bianca Censori pregătește, la rândul său, un nou proiect. La începutul lunii, ea a publicat pe Instagram mai multe desene în stil caricatural inspirate de propria siluetă, alături de mesajul „The Very Breast of BIANCA”. Vedeta a anunțat că proiectul va fi lansat „în curând”.

foto: Getty Images, Instagram

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