Bianca Censori, surprinsă într-o ipostază scandaloasă la petrecerea de după ceremonia Grammy, înainte să plece cu Kanye West

Bianca Censori, soția lui Kanye West, a atras din nou atenția la o petrecere organizată după gala Premiilor Grammy pe Beverly Hills Boulevard. După ce a șocat deja lumea mondenă apărând complet dezbrăcată pe covorul roșu, Bianca a continuat să provoace controverse cu un dans extrem de provocator și o interpretare sălbatică a piesei Rolling in the Deep de la Adele, în timpul unei sesiuni de karaoke.

Mai devreme, în seara respectivă, în competiție cu ținutele elegante ale vedetelor prezente, Bianca și-a făcut apariția la Crypto.com Arena într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă, după ce și-a dat jos haina în fața camerelor. Forțând din nou limitele, ea a optat pentru un body negru extrem de decupat la petrecerea de după ceremonie, lăsându-și posteriorul complet la vedere.

Bianca Censori singing Rolling in the Deep' by Adele at a Grammys after party (2025) pic.twitter.com/AL3JmUlxzD

Last night, Kanye West and Bianca lit up the #GRAMMYs after-party with their unforgettable presence! 🎉✨#Kanye #KanyeWest #GRAMMYs #Grammys2025 #binaca #binacacensori #GRAMMY #GrammyAfterParty pic.twitter.com/mmBKhquvNB