Adevărul despre zvonurile privind o relație amoroasă între Jennifer Lopez și Keith Urban. Ce au dezvăluit prietenii celor doi

Jennifer Lopez și Keith Urban au stârnit speculații privind o posibilă relație amoroasă, după ce amândoi au trecut prin divorțuri intens mediatizate.

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  de  ELLE.ro
Adevărul despre zvonurile privind o relație amoroasă între Jennifer Lopez și Keith Urban. Ce au dezvăluit prietenii celor doi

Jennifer Lopez și Keith Urban au ajuns în centrul atenției după apariția unor zvonuri potrivit cărora ar forma un cuplu. Ambii artiști au trecut recent prin divorțuri, iar speculațiile despre o posibilă relație au fost alimentate de prietenia lor de lungă durată. Surse apropiate celor doi au clarificat însă situația pentru Daily Mail.

Jennifer Lopez, în vârstă de 57 de ani, și Keith Urban, de 58 de ani, se cunosc de mai bine de un deceniu. În 2014, când făceau parte din juriul emisiunii American Idol, interacțiunile lor au atras atenția publicului. Schimburile de replici amuzante și gesturile de apropiere au stârnit atunci zvonuri, deși artista avea o relație cu dansatorul Casper Smart, iar Urban era căsătorit cu Nicole Kidman.

Acum, după divorțurile de Ben Affleck și Nicole Kidman, au apărut informații despre presupuse întâlniri secrete între cei doi. Totuși, o persoană din cercul lor de apropiați susține că nu există o relație romantică.

„Jen pare să fie mereu în centrul zvonurilor despre relații, dar Keith nu este genul ei. Jen și Keith sunt prieteni foarte buni de când au lucrat împreună, în urmă cu câțiva ani. Deși amândoi au trecut recent prin despărțiri importante, acest lucru nu îi va aduce împreună, cel puțin nu din punct de vedere romantic. Vor colabora doar pe plan profesional”, a declarat sursa pentru Daily Mail.

Jennifer Lopez pregătește o schimbare în cariera muzicală

Potrivit publicației, apropierea dintre Jennifer Lopez și Keith Urban ar avea legătură cu un posibil proiect muzical. Artista ia în considerare explorarea genului country, inspirată de Beyoncé, care a lansat în 2024 albumul Cowboy Carter.

„Jen a fost interesată să facă ceva asemănător cu ceea ce a făcut Beyoncé și se gândește să înregistreze câteva piese country, pentru a vedea cum i s-ar potrivi acest stil. A discutat cu Keith pentru a afla dacă ar putea colabora la câteva melodii”, a explicat sursa.

Jennifer Lopez a declarat în trecut că înregistrarea unui duet cu Urban ar reprezenta un „vis devenit realitate”.

Între timp, Keith Urban traversează o perioadă dificilă după despărțirea de Nicole Kidman, anunțată în septembrie 2025. Cei doi au împreună două fiice, Sunday Rose și Faith Margaret, iar artistul ar fi fost afectat de timpul limitat pe care îl petrece alături de acestea.

„În mod surprinzător, Keith a fost cel mai afectat emoțional după divorț. Nu cred că și-a imaginat vreodată că va ajunge să fie divorțat la 58 de ani”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

La rândul său, Jennifer Lopez a trecut printr-un divorț intens mediatizat de Ben Affleck. Cei doi și-au reluat relația în 2021, după aproape două decenii de la prima logodnă, și s-au căsătorit în 2022. Artista a depus actele de divorț în august 2024, iar separarea a fost finalizată în ianuarie 2025.

Cu toate acestea, Jennifer Lopez nu exclude posibilitatea unei noi relații. Într-o apariție la Jimmy Kimmel Live!, cântăreața a declarat: „Voi întâlni pe cineva, undeva, într-o zi, dacă va fi suficient de bun pentru mine”.

Deși apropiații susțin că artista „își dorește să găsească din nou dragostea”, relația cu Keith Urban ar urma să rămână una de prietenie și, eventual, de colaborare profesională.

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foto: Getty Images

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