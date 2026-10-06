Keith Urban, în lacrimi pe scenă. Fosta sa soție, Nicole Kidman, ar avea o nouă relație cu un om de afaceri

Keith Urban a fost copleșit de emoții în timpul unui concert, în timp ce fosta sa soție, Nicole Kidman, ar fi început o nouă relație.

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  de  ELLE
Keith Urban, în lacrimi pe scenă. Fosta sa soție, Nicole Kidman, ar avea o nouă relație cu un om de afaceri

Keith Urban a avut un moment emoționant în timpul celui mai recent concert al său, la câteva luni după finalizarea divorțului de Nicole Kidman. Artistul și-a stăpânit cu greu lacrimile în timp ce interpreta o piesă despre o iubire pierdută și despre momentul în care fosta parteneră își reface viața. Momentul vine în contextul în care actrița ar avea o nouă relație.

Potrivit Page Six, Keith Urban a susținut un concert la Hard Rock Hotel & Casino din Atlantic City. Înainte de a interpreta piesa „We Go Back”, inclusă pe noul său album, „Flow State”, cântărețul le-a explicat spectatorilor povestea din spatele versurilor.

„Piesa aceasta este despre un băiat și o fată care cresc într-un oraș mic”, a spus Urban. „Au fost primii dintre prietenii lor care s-au îndrăgostit. Aveau o relație frumoasă, până când băiatul a dat-o în bară. Eu fac asta”.

Artistul a continuat povestea, explicând că trec „ani și ani” până când cei doi se întâlnesc din nou.

„Tipului nu-i vine să creadă. O vede pe fată, iar ea arată exact la fel. Încep să vorbească, se înțeleg foarte bine. Ea îi spune că are pe altcineva”, a povestit el.

Keith Urban a început apoi să cânte refrenul piesei, în care personajul își exprimă regretul pentru felul în care s-a încheiat relația.

„Știu că nu ar fi trebuit niciodată să te las să pleci. Eram tânăr și prost și am dat-o în bară rău de tot. Îmi spui că acum e prea târziu, pentru că a apărut cineva nou. Dar ceea ce avem noi este singurul lucru pe care tu nu-l vei avea niciodată. Noi avem un trecut împreună”.

Pe parcursul serii, Keith Urban a devenit vizibil tot mai emoționat. Într-un videoclip obținut de Daily Mail, artistul apare, la un moment dat, ștergându-și lacrimile și zâmbind, în timp ce stă ghemuit pe scenă. Vezi videoclipul AICI

„De asta continuăm să ne întoarcem în Atlantic City”, le-a spus el spectatorilor, care au răspuns cu urale.

„We Go Back” face parte de pe albumul „Flow State”, lansat în luna iunie, la cinci luni după ce Urban și Nicole Kidman și-au finalizat divorțul.

Nicole Kidman ar avea o nouă relație

Momentul emoționant al artistului vine pe fondul speculațiilor privind viața sentimentală a fostei sale soții. Nicole Kidman ar avea o nouă relație cu omul de afaceri Michael Reinstein, care activează în domeniul investițiilor private.

Recent, actrița și Reinstein au petrecut timp la piscina hotelului Belmond Splendido din Portofino, unde au fost văzuți savurând Aperol Spritz. În fotografiile obținute de Page Six, cei doi apar zâmbind și conversând, iar la un moment dat omul de afaceri îi ridică în joacă pălăria albă care îi acoperea fața. Într-o altă imagine, fondatorul companiei de private equity Regent se apropie de Nicole Kidman în timp ce amândoi se relaxează pe șezlonguri.

Michael Reinstein este originar din Los Angeles și a fondat, în 2013, firma globală de private equity Regent, unde ocupă funcțiile de președinte și director de investiții.

Conform Daily Mail, Nicole Kidman a ajuns în Italia alături de fiicele sale, Sunday, în vârstă de 18 ani, și Faith, de 15 ani, pe care le are împreună cu fostul său soț, Keith Urban.

O sursă a declarat pentru publicația australiană New Idea că Urban ar fi fost profund afectat de vestea presupusei relații.

„Este complet devastat și trece din nou prin acel sentiment de pierdere profundă”, a declarat sursa pentru publicație la începutul acestei luni.

Informațiile privind reacția cântărețului sunt însă contradictorii. O altă sursă a declarat pentru Daily Mail că Urban ar fi fost, de fapt, „ușurat că ea a mers mai departe”, după ce s-ar fi simțit vinovat pentru faptul că a pus capăt căsniciei.

Detalii despre divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban

În ianuarie, Nicole Kidman și Keith Urban au ajuns la un acord privind divorțul, punând capăt unei căsnicii care a durat aproape două decenii. Documentele depuse la tribunal arată că foștii soți au fost de acord să renunțe la orice drept privind pensia alimentară pentru copii și sprijinul financiar între soți.
Conform înțelegerii, fiicele lor, Sunday Rose și Faith Margaret, vor locui cu actrița timp de 306 zile pe an. Keith Urban va petrece timp cu ele „în fiecare al doilea weekend”.

Nicole Kidman și Keith Urban au stabilit, de asemenea, ca toate bunurile, inclusiv investițiile, conturile bancare, mobilierul, electrocasnicele, vehiculele și obiectele personale, să fie împărțite de comun acord, fiecare păstrând ceea ce se află în prezent în posesia sa. Totodată, fiecare parte va suporta propriile cheltuieli și onorarii legale. Rămâne neclar dacă cei doi au avut un contract prenupțial.

Relația artistului cu fiicele sale a ajuns, de asemenea, în atenția publicului în luna aprilie, după ce Sunday a încetat temporar să își mai urmărească tatăl pe Instagram. La doar câteva ore distanță, adolescenta a revenit asupra deciziei și l-a urmărit din nou.

Tot în aprilie, Daily Mail relata că Sunday și Faith ar fi ales să fie de partea mamei lor în contextul separării părinților. O sursă apropiată familiei a declarat publicației: „Fetele sunt complet de partea lui Nicole și, în acest moment, Keith este personajul negativ. În mintea lor, el este cauza tuturor problemelor, iar pentru el situația este devastatoare”.

Aceeași sursă a susținut că muzicianul ar fi fost profund afectat de situație.

„Își iubește enorm fiicele, dar ele sunt foarte supărate pe el și îl învinuiesc. Nici măcar nu cred că Nicole le influențează percepția. Fetele au ajuns singure la această concluzie”, a adăugat aceasta.

În luna martie, Nicole Kidman a oferit primele declarații despre divorțul de Keith Urban. Într-un interviu acordat publicației Variety, actrița a abordat atât proiectele sale profesionale, cât și schimbările din viața personală din ultimul an.

Interviul a inclus detalii despre continuarea filmului Practical Magic, despre noul serial Scarpetta, dar și despre perioada dificilă prin care a trecut după separarea de Keith Urban.

Întrebată de Variety dacă „se descurcă bine” după despărțire, Nicole Kidman a răspuns:

„Da, pentru că voi merge mereu către ceea ce este bun”.

Actrița a subliniat că, în această perioadă, familia rămâne prioritatea ei.

„Pentru mine, recunoștința se leagă de familia mea, de a o păstra așa cum este și de a merge mai departe. Asta e tot”, a declarat ea pentru Variety. „Despre restul nu vorbesc, din respect. Rămân într-un punct în care spun: ‘Suntem o familie’ și asta vom continua să fim. Fetele mele frumoase, dragile mele, care dintr-odată sunt femei”.

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Foto: Getty, keith urban/ TikTok

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