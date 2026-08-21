Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, rupe tăcerea despre moartea vedetei. El se afla în casă în momentul decesului

Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, a vorbit pentru prima dată despre moartea vedetei.

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  . Actualizat 21.08.2026, 09:44,  de  ELLE.ro
Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, rupe tăcerea despre moartea vedetei. El se afla în casă în momentul decesului

Hayden Panettiere a murit subit pe 16 august la vârsta de 36 de ani. Actrița a fost găsită în stare de inconștiență în casa ei de către poliție în Greenville, Carolina de Sud. Vedeta din Heroes și Nashville s-a stins din viață cu o săptămână înainte de ziua ei de naștere. 

Brian Hickerson, despre moartea iubitei sale, Hayden Panettiere

În ceea ce privește investigațiile preliminare, Departamentul de Poliție din Greenville a transmis că nu există semne de violență în cazul decesului actriței Hayden Panettiere. Echipajul de urgență, ajuns la casa ei, a venit în urma unui apel la 911 despre o femeie în stare de inconștiență, identificată ulterior drept Panettiere.

Poliția a transmis faptul că Brian Hickerson, iubitul actriței Hayden Panettiere, se afla în locuința în care vedeta s-a stins din viață. Pe lângă acesta, și fratele lui, Zach Hickerson, era acolo. 

Brian Hickerson a rupt tăcerea și a vorbit pentru prima dată despre moartea iubitei sale, Hayden Panettiere. Acesta a făcut o declarație prin intermediul avocatului său, Sloan Ellis.

„Moartea lui Hayden este încă în curs de investigare și este important să se permită continuarea acestei anchete. După cum s-a relatat public, poliția a confirmat că nu există semne de acte criminale. Din respect pentru cei dragi ai lui Hayden și pentru ancheta în curs, nu vom face alte comentarii în acest moment”, conform unui comunicat pentru TMZ, citat de PEOPLE.

Despre relația dintre Hayden Panettiere și Brian Hickerson

Hayden Panettiere și Brian Hickerson și-au început relația în 2018, când au văzut văzuți ținându-se de mână la un restaurant din Los Angeles, la scurt timp după ce actrița nu a mai format un cuplu cu Wladimir Klitschko. Pe parcursul relației, Brian Hickerson a fost acuzat de opt capete de acuzare de violență domestică și agresiune. Acuzațiile de infracțiune au fost pentru incidente din mai 2019, decembrie 2019 și ianuarie 2020 și au inclus două acuzații de agresiune cu o armă mortală și o acuzație de descurajare a unui martor de la urmărirea penală a unei infracțiuni.

În 2020, Brian Hickerson a fost arestat în Wyoming, ca urmare a unei presupuse dispuse domestice cu actrița. Poliția a declarat la vremea respectivă pentru TMZ că Brian Hickerson a fost violent cu Hayden Panettiere. În 2022 s-au despărțit, însă ulterior actrița a dezvăluit că s-au apropiat din nou. 

A fost o perioadă foarte întunecată și complicată din viața mea. Dar multe femei trec prin ce am trecut eu și vreau ca oamenii să știe că este în regulă să ceară ajutor”, a declarat Hayden Panettiere pentru PEOPLE despre relația ei și Hickerson din iulie 2022.

Foto: Getty Images

Ce probleme de sănătate avea Hayden Panettiere înainte de moartea ei

Cu câteva luni înainte de moartea ei tragică, Hayden Panettiere s-a confruntat cu probleme de sănătate „foarte grave”, transmite o sursă apropiată actriței, citată de publicația Page Six.

„Știu că a suferit la începutul acestui an cu spatele. La un moment dat, i-a fost chiar greu să-și miște picioarele”, a declarat în exclusivitate pentru Page Six hairstylist-ul ei, Erick Orellana.

În luna martie, Hayden Panettiere a fost surprinsă alături de partenerul ei, Brian Hickerson, pe aeroportul LAX, folosind cârje pentru a se deplasa.

O altă sursă a mai spus, tot pentru Page Six, că actrița se lupta și cu alte probleme, pe lângă durerile de spate. 

„La începutul acestui an, părea puțin obosită uneori. Dar era o persoană nocturnă și… are multe pe cap”, a spus sursa.

Respectiva sursă a susținut că actrița „suferea uneori de anxietate” și „lua ocazional medicamente pentru asta.”

„Și din când în când asta i-ar putea afecta discursul”, a spus sursa.

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Foto: Getty Images

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