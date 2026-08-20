Sandra Bullock rupe tăcerea despre moartea partenerului ei, Bryan Randall: „Am început să-l jelesc cu patru ani înainte”

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Sandra Bullock a vorbit pentru prima dată pe larg despre ultimii ani petrecuți alături de partenerul său, Bryan Randall, care a murit în august 2023, la vârsta de 57 de ani, după o luptă de trei ani cu scleroza laterală amiotrofică (SLA). Într-o apariție în podcastul SmartLess, actrița a povestit despre diagnosticul pe care a fost nevoită să îl păstreze secret, dar și despre impactul pe care boala l-a avut asupra familiei lor.

Invitată în podcastul realizat de Jason Bateman, Will Arnett și Sean Hayes, Sandra Bullock, în vârstă de 62 de ani, a descris diagnosticul lui Randall drept unul „traumatizant”.

Bryan Randall, fotograf și fost model, fusese diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, însă a ales să nu facă publică informația. Bullock a explicat că aceasta a fost una dintre dorințele partenerului său și că a încercat să o respecte pe tot parcursul bolii.

„Nu am avut voie să vorbesc despre asta. Asta a fost dorința lui și am încercat… am respectat-o”, a declarat actrița în podcastul SmartLess.

Foto: Getty Images

Bullock spune că a înțeles motivele pentru care Randall a preferat discreția, însă faptul că nu putea vorbi despre ceea ce se întâmpla a făcut ca experiența să fie și mai dificilă, mai ales în perioada pandemiei de COVID-19.

„Știu de ce mi-a cerut să nu [vorbesc]”, a spus ea. Actrița a explicat că obligația de a purta singură „povara uriașă” a diagnosticului „m-a izolat în tot acest proces”.

Sandra Bullock a mărturisit că procesul de doliu a început, pentru ea, cu mult înainte de moartea partenerului său. „Am început să-l jelesc pe Bryan cu patru ani înainte să moară”, a spus actrița, adăugând că acesta „a fost bolnav jumătate din perioada în care am fost împreună”.

Cei doi au format o familie alături de copiii actriței, Louis și Laila, și de Skylar Staten Randall, fiica lui Bryan dintr-o relație anterioară.

„Omul meu a plecat cu mult înainte ca trupul lui să plece”, a mărturisit Bullock. „Nu cred că am procesat vreodată cu adevărat asta până după ce a murit, pentru că ești pur și simplu pe o bandă de alergare, știi?”

Actrița a vorbit și despre perioada lungă de investigații medicale prin care a trecut Randall înainte ca medicii să ajungă la diagnostic. Ea a descris SLA drept „un proces care durează un an, în care sunt eliminate, pe rând, toate celelalte posibilități. Continui să te întorci la medici, iar ei îți dau tot felul de teste de făcut, teste pentru forța mâinilor, teste de respirație, toate aceste lucruri.”

Foto: Getty Images

În tot acest timp, Bullock spune că a încercat să se concentreze asupra lucrurilor pe care le putea controla și să se pregătească pentru ceea ce urma.

„Trebuie să faci planuri în tăcere. Iar eu mă pricep foarte bine să planific atunci când vine vorba despre boală”, a spus ea. Actrița a amintit că tatăl său trecuse prin mai multe „accidente”, iar mama sa avusese cancer, astfel că experiența bolii nu îi era complet străină.

„Nu mă sperie. Boala în sine nu mă sperie. Pot să văd și să fiu în preajma aproape oricărui lucru. Dar aveam doi copii mici care încercau să treacă prin asta, mai ales o fetiță care îl vedea [pe Randall] ca pe o figură paternă”, a explicat Sandra Bullock.

Potrivit actriței, sora sa, Gesine Bullock-Prado, a fost pentru o perioadă singura persoană care știa despre diagnosticul lui Randall. Ulterior, Bullock a decis să se confeseze și câtorva prieteni apropiați, printre care Jennifer Aniston și Amanda Anka, soția lui Jason Bateman.

Bullock a vorbit și despre felul în care problemele fizice provocate de boală au ajuns să fie însoțite de dificultăți legate de sănătatea mintală.

„Când boala fizică s-a suprapus apoi peste componenta legată de sănătatea mintală, despre care oamenii nu vorbesc… a fost o combinație de trei lucruri care a dus într-un loc destul de întunecat”, a mărturisit ea.

Bryan Randall a încetat din viață în august 2023. La acel moment, familia lui a confirmat vestea într-o declarație transmisă publicației PEOPLE, explicând că fotograful alesese încă de la început să își păstreze diagnosticul departe de atenția publicului.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm că, pe 5 august, Bryan Randall a murit în pace, după o luptă de trei ani cu SLA”, a transmis familia sa. „Bryan a ales încă de la început să păstreze privată experiența sa cu SLA, iar noi, cei care am ținut la el, am făcut tot posibilul să-i respectăm dorința.”

Sandra Bullock și Bryan Randall s-au cunoscut în 2015, după ce acesta a fost fotograful angajat pentru aniversarea fiului actriței, Louis. Relația lor a devenit publică în același an, când cei doi au participat împreună la nunta lui Jennifer Aniston cu Justin Theroux.

După moartea partenerului său, Bullock s-a retras pentru o perioadă din lumina reflectoarelor și s-a concentrat asupra familiei. În aprilie 2026, o sursă apropiată actriței declara pentru PEOPLE că aceasta „a avut nevoie de timp pentru a avea grijă de ea însăși”.

„A petrecut mult timp încercând să se vindece, alături de copiii ei și acasă”, a declarat sursa pentru publicație. „Trebuia să se asigure că atât ea, cât și copiii ei se aflau în cea mai bună situație posibilă înainte ca ea să se întoarcă la muncă.”

Sandra Bullock revine pe marile ecrane în Practical Magic 2, continuarea filmului din 1998. Alături de ea, Nicole Kidman, Stockard Channing și Dianne Wiest își reiau rolurile din producția originală, iar distribuției i se alătură Joey King, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Lee Pace și Solly McLeod. Filmul urmează să fie lansat în septembrie.

Foto: Getty Images

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