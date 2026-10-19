Actrițe care au dezvăluit motivele șocante pentru care au pierdut roluri în cariera lor

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Refuzurile la Hollywood nu sunt tocmai o surpriză, iar câteva actrițe au dezvăluit motivele uimitoare pentru care au pierdut roluri pe care și le doreau.

1. Elle Fanning

Motivul pentru care Elle Fanning, care a cunoscut de mică celebritatea, nu a obținut un rol într-o franciză a luat-o prin surprindere, pentru că nu are deloc legătură cu abilitățile ei sau cu felul în care se potrivea cu acel rol. Actrița a povestit pentru podcast-ul Happy Sad Confused că: „N-am primit un rol pentru ceva important – și poate că nu a fost doar motivul ăsta, dar acesta a fost tot feedback-ul pe care l-am primit – pentru că nu aveam destui urmăritori pe Instagram la momentul respectiv.”

2. Dakota Johnson

Dakota Johnson și-a amintit în 2026 de motivul pentru care nu a primit un rol. Actrița s-a prezentat la o audiție și s-a comportat politicos cu persoanele care se ocupau de casting. Dar, se pare că atitudinea ei a fost interpretată cu totul diferit față de intențiile ei, iar explicația pe care a primit-o mai târziu a șocat-o și mai tare. „Am intrat în cameră, le-am strâns mâna tuturor și m-am prezentat. Apoi am jucat scena și am plecat. Feedback-ul pe care l-am primit a fost că, pentru că m-am prezentat și le-am strâns mâna tuturor, am fost îngâmfată. Că vorbeam de minune și că eram plină de mine (…) Nu am primit slujba pentru că au spus că sunt arogantă. Dar pur și simplu am avut maniere”, a povestit ea la Hits Radio.

3. Mindy Kaling

Mindy Kaling a trecut printr-o experiență umilitoare, după cum a descris-o chiar ea pentru The Guardian într-un interviu. O rețea de televiziune a contactat-o pentru un serial de sketch-uri. A dat proba pentru rolul ei însăși, dar a fost respinsă. Actrița a explicat și ce motiv a fost invocat: „Nu eram considerați suficient de atrăgători sau amuzanți pentru a ne juca pe noi înșine.”

4. Reese Witherspoon

Reese Witherspoon s-a confruntat și ea cu refuzuri în cariera de actriță. Într-o postare pe care a publicat-o pe Instagram, și-a arătat nemulțumirea față de cum a fost respinsă din anumite distribuții, fără a numi concret producțiile la care face referire. Actrița și producătoarea s-a consolat cu faptul că sigur va avea parte de oportunități care să i se potrivească și cu care să se simtă împlinită. „De-a lungul anilor, am pierdut tot atâtea roluri pe câte am primit. (…) Odată mi s-a spus că par prea deșteaptă ca să joc un personaj feminin tânăr. Uneori, universul te protejează de un loc de muncă prost sau de o relație toxică.”

5. Jennifer Garner

Jennifer Garner nu a fost ocolită de refuzuri profesionale. Unul dintre ele are legătură cu un serial din distribuția căruia își dorea să facă parte. Deși a fost dezamăgită, actrița s-a consolat ulterior cu faptul că a primit șansa să aibă rolul principal în Alias, serialul creat de J.J. Abrams: „Îmi amintesc mereu de această audiție pentru The West Wing. Era pentru un rol nou și, Doamne, mi-l doream atât de mult… Și când nu l-am obținut, a trebuit să merg în deșert”, a povestit Jennifer Garner când a apărut la Aspire with Emma Grede.

6. Kaley Cuoco

Kaley Cuoco, cunoscută în special pentru rolul din serialul The Big Bang Theory, a suferit enorm când a pierdut rolul Birdie din Jay Glass Onion: A Knives Out Mystery, pe care l-a primit colega ei de breaslă, Kate Hudson. „Eram atât de convinsă că mi-am făcut bagajele pentru Grecia. Și apoi nu am înțeles. Am fost atât de devastată. Și [în mod normal] nu sunt devastată de roluri. Am făcut teste de chimie, am făcut discuții pe Zoom. Și nu am înțeles. Am plâns toată noaptea”, a recunoscut Kaley Cuoco pentru Glamour

7. Emma Stone

Emma Stone nu primit rolul Alice din Alice in Wonderland, pe care l-a jucat ulterior Mia Wasikowska. Actrița își dorea mai degrabă o colaborare cu regizorul peliculei, Tim Burton, pe care îl admiră, așa că este de la sine înțeles că a trăit o dezamăgire. „Faptul că nu primesc un film cu Tim Burton e cu adevărat devastator”, a povestit Emma Stone pentru seria Actors on Actors de la Variety.

8. Amanda Seyfried

Amanda Seyfried era în discuții avansate ca să o joace pe Glinda în musicalul Wicked, ba chiar a mers la mai multe audiții. Actrița nu a obținut rolul, care a fost interpretat de către Ariana Grande. „Vara trecută, când o jucam pe Elizabeth [în The Dropout], în weekend-uri dădeam audiții pentru a o juca pe Glinda (…) M-am dat peste cap în timp ce jucam cel mai greu rol din viața mea”, a spus Amanda Seyfried pentru Backstage în 2022.

9. Jessica Biel

Jessica Biel și-a dorit să o interpreteze pe Allie în filmul emblematic The Notebook. Actrița nu a obținut rolul, iar Rachel McAdams a interpretat personajul în peliculă alături de Ryan Gosling. „Eram în mijlocul filmărilor pentru Texas Chainsaw Massacre și am dat o probă cu Ryan Gosling în rulota mea – acoperită de sânge. [Regizorul] Nick Cassavetes m-a pus la încercare într-un mod interesant, incitant de creativ. (…) Este doar respingere”, și-a amintit Jessica Biel în trecut pentru ELLE.

10. Olivia Wilde

Olivia Wilde a fost pe punctul de a juca alături de Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey și Kyle Chandler în filmul The Wolf of Wall Street. Cu toate că actrița se afla printre propunerile pentru rolul Naomi Lapaglia, nu a fost aleasă din cauza vârstei. „Am auzit că sunt prea sofisticată [pentru rol]. M-am gândit: „Oh, sună frumos. Îmi place feedback-ul. Nu am primit rolul, dar sunt o persoană foarte sofisticată. Și apoi am aflat mai târziu că au spus de fapt „bătrână”, a rememorat Olivia Wilde acel moment în emisiunea The Howard Stern Show. Personajul a fost interpretat în final de către Margot Robbie.

Foto: PR

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