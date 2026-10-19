Larisa Iordache se alătură echipei PRO TV. În ce emisiuni o vor putea vedea fanii pe fosta gimnastă: „O nouă provocare”

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Larisa Iordache face o mișcare neașteptată pe plan profesional

Larisa Iordache va comenta Campionatele Mondiale de la Rotterdam, difuzate pe PRO ARENA și VOYO

Gimnastica artistică vine cu emoții, exerciții spectaculoase și momente care se decid uneori la cea mai mică diferență. În perioada 20–25 octombrie, fanii acestui sport vor putea urmări Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam, în direct pe PRO ARENA și VOYO, alături de Larisa Iordache, care se alătură echipei PRO TV în rolul de comentator.

Una dintre cele mai cunoscute gimnaste ale României, Larisa Iordache, care a devenit mamă în luna februarie 2025, aduce în fața publicului experiența unei cariere de excepție, construită prin muncă, ambiție și numeroase performanțe internaționale. De această dată, va privi competiția dintr-o nouă perspectivă și îi va ajuta pe telespectatori să înțeleagă mai bine ce se întâmplă dincolo de fiecare exercițiu: câtă pregătire se află în spatele unei evoluții, ce presupun elementele tehnice și cât de mult poate conta fiecare detaliu. Experiența Larisei va completa transmisiunile competiției cu explicații și informații din interiorul acestui sport, dar și cu emoția pe care numai cineva care a trăit intensitatea marilor concursuri o poate înțelege cu adevărat.

Prin această colaborare, PRO TV continuă să aducă publicului competiții sportive importante și să ofere o perspectivă mai apropiată asupra sportivilor, a performanțelor lor și a poveștilor din spatele rezultatelor.

„Am trăit gimnastica din interior, atât în sala de antrenament, cât și pe podiumul marilor competiții. Știu ce înseamnă emoțiile dinaintea unui concurs, presiunea unui moment important, orele nesfârșite de muncă și, mai ales, dorința unui sportiv de a demonstra că poate. De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile așteptări, din dorința de a fi mai bun, de a-ți depăși limitele și de a transforma anii de pregătire în câteva momente de perfecțiune. De această dată, voi trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită, cea de comentator. Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție, bucurie și multă responsabilitate”, spune Larisa Iordache.

Campionatele Mondiale de la Rotterdam se desfășoară în perioada 20–25 octombrie și reunesc unii dintre cei mai buni gimnaști ai lumii. Programul include finale pe echipe, la individual compus și pe aparate, fiecare cu provocările și momentele sale decisive. Finala feminină pe echipe va avea o miză suplimentară, fiind puse în joc și trei calificări olimpice.

Larisa Iordache, despre echilibru și rolul de mamă

După nașterea prin cezariană, Larisa Iordache a preferat să nu grăbească revenirea la forma fizică de dinainte de sarcină. Și-a acordat timp pentru recuperare, însă acum spune că își dorește să slăbească puțin și să reintroducă în program momentele dedicate propriei stări de bine. În această perioadă se poate baza atât pe soțul său, Cristian, cât și pe bunici, care petrec timp cu Amira.

„Sunt într-o perioadă în care vreau să mai slăbesc puțin, pentru că i-am oferit timp corpului meu să se refacă după operația de cezariană și cred că acum a venit momentul să fac și eu ceva în plus. Amira a mai crescut puțin, merge și la grădiniță, la bunici, stă cu Cristian și atunci trebuie să mă ocup și eu puțin de mine. Cred că fiecare femeie trebuie să facă acest lucru, pentru că avem nevoie și de timp de recreere”, a declarat Larisa Iordache pentru Click!.

Larisa Iordache își mai dorește copii

Fosta gimnastă nu ascunde faptul că ea și Cristian își imaginează o familie numeroasă. Totuși, cei doi nu au stabilit că al doilea copil trebuie să vină în viitorul apropiat. Înainte de a face acest pas, Larisa și soțul ei vor să ducă la bun sfârșit câteva planuri personale și profesionale. O nouă sarcină este însă binevenită atunci când va apărea momentul potrivit.

„Ne dorim o familie numeroasă, desigur, dar Dumnezeu îți dă atât cât poți duce. Consider că, momentan, trebuie să mai așteptăm puțin. Mai avem câteva planuri pe partea personală și profesională pe care trebuie să le împlinim. Iar când va veni… Doamne ajută! Noi suntem cu brațele deschise și ne vom bucura”, a mai completat Larisa Iordache.

Larisa Iordache, clipe grele în spital cu fiica ei

Larisa Iordache a ajuns la spital cu fiica ei, Amira, pentru că aceasta s-a confruntat cu mai multe episoade de vărsături. Fosta gimnastă a cerut ajutorul medicilor, însă, experiența a lăsat-o cu un gust amar. Ea a relatat cum a trebuit să aștepte mai multe ore până când ea și Amira să fie preluate de un personal medical, cu toate că fiicei sale îi era vizibil foarte rău.

„Este atât de dezamăgitor să stai 2 ore și jumătate pentru a intra într-un cabinet atunci când copilul tău se simte rău. Și toate astea în toul nopții. Mai ales când vine deja de acasă după 3 episoade de vărsături, iar în timp așteptării copilul mai are încă un episod de vărsătură chiar în fața personalului medical. Îl văd. Știu de ce ești acolo. Și totuși… rămâi în așteptare. Noi, adulții, putem să așteptăm. Putem să înțelegem că mai sunt urgențe, că poate personalul este insuficient, că există proceduri. Dar cum îi explici unui copil care nici măcar 2 ani nu are că trebuie să aibă răbdare? Cum îi spui să nu mai plângă, că „mai este puțin și plecăm”, când el se simte rău și tot ce își dorește este să îi fie mai bine? Iar după 2 ore și jumătate în așteptare, intri în cabinet și mai aștepți.”

Larisa Iordache a ținut să explice faptul că nu dă vina pe personalul medical, care este insuficient, ci mai degrabă pe procedurile existente pe care a fost nevoită să le facă până când cineva să se poată ocupa de fiica ei, Amira.

„Copilul plânge, este obosit, speriat și inconfortabil, dar înainte de orice trebuie completate foi, introduse date, bifate proceduri. Și inevitabil, te întrebi: când au ajuns foile să pară mai importante decât omul din fața noastră? Înțeleg că există protocoale. Înțeleg că medicii au responsabilități și că nu orice caz este o urgență medicală. Dar cred că putem vorbi și despre empatie, organizare și despre nevoile unui copil atât de mic. Sunt sigură că nu sunt singura mamă care a trecut prin asta. Probabil există părinți care au așteptat chiar mai mult. Și poate cel mai trist este sentimentul de neputință. Ajungi să îți fie teamă să spui că ceva ți se pare nedrept, pentru că depinzi de omul din fața ta pentru ca propriul copil să primească ajutor. Așa că taci. Aștepți. Îți ții copilul în brațe și speră să treacă timpul mai repede. Mergem la spital pentru că, în acel moment, îl vedem ca pe locul în care copilul nostru va primi ajutor. Ca pe tine „salvarea” noastră. Nu cer tratament preferențial. Nu cer să trecem înaintea unei urgențe. Cer doar ca, dincolo de hârtii, proceduri și ore de așteptare, să nu uităm că în fața noastră este un copil care suferă. Și că uneori puțină empatie poate schimba complet felul în care un părinte și un copil trăiesc un astfel de moment.”

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Foto: Instagram

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