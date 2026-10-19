Radu Ștefan Bănică, dezvăluiri despre relația cu partenera lui, Ioana Văllimărescu, și planurile de nuntă: „Suntem…”

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Radu Ștefan Bănică și iubita lui, Ioana Văllimărescu, formează un cuplu de mai bine de trei ani. Artistul și partenera lui au preferat să fie rezervați când vine vorba de apariții publice, însă uneori își mai surprind urmăritorii cu imagini speciale în care apar împreună.

Radu Ștefan Bănică, despre planurile de nuntă

Deși la început a ales să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, Radu Ștefan Bănică nu mai ascunde acum sentimentele pe care le are pentru iubita sa și adesea postează pe internet imagini și mesaje emoționante adresate acesteia.

Cei doi și-au oficializat relația în ianuarie 2024, iar pe 2 iunie 2026 au aniversat trei ani împreună. Cu toate acestea Radu Ștefan Bănică recunoaște faptul că planurile de căsătorie nu există momentan.

„Păi da, cum am spus, de atâta timp, suntem împreună de trei ani și jumătate. Am auzit că toată lumea m-a întrebat azi de nuntă. Toate la timpul lor. Suntem tineri”, a declarat actorul pentru Spynews.ro.

Cei doi pun mare accent pe momentele de calitate petrecute împreună, chiar dacă au vieți profesionale destul de aglomerate.

„Încercăm să ne facem timp, pentru că trebuie să avem și noi o viață personală și, clar, când mai avem și noi o fereastră, încercăm să ne ocupăm de viața personală. Important e să fie înțeles. Bine, dar, în același timp, o relație înseamnă și o echipă: ne înțelegem reciproc și există timp pentru toate”, a mai spus actorul pentru sursa citată.

Motivul pentru care actorul și-a ținut relația ascunsă în primele luni

În urmă cu ceva timp, Radu Ștefan Bănică a vorbit sincer, într-un podcast, despre decizia de a păstra discreția în privința relației sale la început. Actorul a mărturisit că și-a dorit să își protejeze iubita și să nu o expună prea repede în lumea mondenă.

„Eu am fost crescut mai mult de mama. Pentru mine a fost portretizată altfel imaginea de relație, am fost o fire mai sinceră, mai romantică. Până să fac publică relația am ținut totul foarte privat, chiar dacă am fost prinși de paparazzii în prima lună. Au prins-o de la spate. Eu m-am gândit la ea. N-am vrut să o pun pe Ioana în lumea asta din start. În primul rând, nici n-am vrut să fac o relație publică până nu am fost sigur că e the one (aleasa), că o iubesc. N-am vrut să se zică despre mine că sunt player (fustangiu). N-am vrut imaginea asta, pentru că nu sunt. Am făcut-o publică după vreo șase luni. A fost cu lecții înainte”, a declarat artistul în podcastul „Sheets Talks”.

Cum s-a cunoscut Radu Ștefan Bănică cu iubita lui, Ioana Văllimărescu

Radu Ștefan Bănică povestit recent cum s-a cunoscut cu Ioana Văllimărescu, dar și cum a început, de fapt, relația lor.

„Ne știam de mai înainte, cu vreun an înainte să fim împreună. E o poveste destul de amuzantă. Aveam un prieten care o plăcea, dar îi era rușine să o abordeze, așa că am intrat eu în vorbă cu ea în numele lui. Iar când am mers cu el să o vadă, am cunoscut-o și eu. Nu s-a întâmplat nimic atunci, evident, fiindcă nu mi-am permis, dar am aflat ulterior că nici între ei nu a fost nimic. Și uite că, peste un an, după ce ni s-au tot intersectat drumurile, am ajuns să fim împreună”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!

Artistul a mai dezvăluit că el a fost cel care a făcut primul pas.

„Nu am știut de la început că e fata potrivită pentru mine. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, dar sigur a fost atracție la prima vedere, da. Iar primul pas l-am făcut eu, evident.”

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Foto: Arhiva ELLE

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