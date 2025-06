Radu Ștefan Bănică și iubita lui, Ioana Văllimărescu, au împlinit doi ani de relație. Ce mesaje au transmis cei doi.

Radu Ștefan Bănică și iubita lui, Ioana Văllimărescu, au împlinit doi ani de relație. Artistul și partenera lui au preferat să fie rezervați când vine vorba de apariții împreună. Cei doi au o relație la distanță, iar asta pentru că Ioana Văllimărescu este studentă la master la Universitatea de Arte din Londra. Tânăra a absolvit aceeași universitate, la secția Illustration and Visual Media.

Pe Instagram, Radu Ștefan Bănică i-a făcut o declarație superbă de dragoste iubitei sale, Ioana Văllimărescu, cu ocazia împlinirii a doi ani de relație.

La rândul ei, Ioana Văllimărescu a transmis un mesaj special pe Instagram, alături de mai multe imagini cu iubitul ei, Radu Ștefan Bănică.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Radu Ștefan Bănică a vorbit despre cum funcționează relația la distanță pe care o are cu iubita lui.

Radu Ștefan Bănică și Ioana Văllimărescu sunt înțelegători unul cu celălalt și amândoi se susțin reciproc în cariereele profesionale. Așadar, nici nu au existat discuții între ei ca fiecare să renunțe la cariera sa pentru a se muta împreună.

De asemenea, Radu Ștefan Bănică a precizat că în relația cu Ioana Văllimărescu nu este loc de gelozie.

Radu Ștefan Bănică a povestit recent cum s-a cunoscut cu Ioana Văllimărescu, dar și cum a început, de fapt, relația lor.

„Ne știam de mai înainte, cu vreun an înainte să fim împreună. E o poveste destul de amuzantă. Aveam un prieten care o plăcea, dar îi era rușine să o abordeze, așa că am intrat eu în vorbă cu ea în numele lui. Iar când am mers cu el să o vadă, am cunoscut-o și eu. Nu s-a întâmplat nimic atunci, evident, fiindcă nu mi-am permis, dar am aflat ulterior că nici între ei nu a fost nimic. Și uite că, peste un an, după ce ni s-au tot intersectat drumurile, am ajuns să fim împreună”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!