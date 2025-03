Radu Ștefan Bănică face confesiuni rare despre viața lui personală: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă. Locuiam…”

Radu Ștefan Bănică a ales să urmeze drumul tatălui său celebru, Ștefan Bănică, construindu-și o carieră în muzică și actorie. La doar 20 de ani, pe lângă activitatea artistică, a decis să se lanseze în antreprenoriat, deschizând o cafenea situată într-o zonă centrală a Bucureștiului. Cu toate acestea, planurile sale s-au schimbat, iar actorul a ales să renunțe la afacere pentru a se concentra pe cariera artistică.

Radu Ștefan Bănică. în vârstă de 23 de ani, își consolidează locul pe scena muzicală odată cu lansarea piesei „Om Mare”, o mărturisire sinceră și profundă despre parcursul său personal. Alegerea piesei este surprinzătoare, dar nu întâmplătoare.

„Om Mare” este chiar concluzia poveștii mini-albumului „Prima pagină”, ce urmează să fie lansat în luna aprilie. Acest EP reprezintă o autobiografie muzicală, în care artistul își pune sufletul pe note.

„La 16 ani am devenit bărbatul în casă / Locuiam doar eu, bunica și cu mama”, povestește prin versuri artistul.

Radu Ștefan Bănică își asumă trecutul și este pregătit să-și spună propria poveste prin muzică. În piesă, explorează întrebări interioare și amintiri din viața personală: copilăria, primul sărut, prima iubire, dar și experiențele din teatru și muzică.

Compusă de Radu Ștefan Bănică împreună cu Theea Minculescu, „Om Mare” devine un statement personal. Atât versurile, cât și vizualul realizat de Horia Stan, spun povestea descoperirii și definirii identității artistice. Piesa este disponibilă pe platformele de streaming.

În prezent, Radu Ștefan Bănică se pregătește de lansarea primului său EP – „prima pagină”, o poveste muzicală care surprinde atât drumul său în industrie, cât și maturizarea personală. Acest proiect cu șase piese este menit să dezvăluie cea mai autentică și sinceră latură a artistului, oferindu-le fanilor o perspectivă intimă asupra evoluției sale artistice.

Totodată, Radu Ștefan Bănică face parte din distribuția serialului TV „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN„, unde interpretează rolul lui Ducu, un tânăr pasionat de muzică, marcat de o copilărie dificilă.

Crescut într-un mediu artistic, Radu Ștefan Bănică a fost introdus în lumea muzicii și a actoriei încă din copilărie. Pasionat și talentat, a absolvit UNATC și s-a remarcat pe scena teatrului prin roluri memorabile în spectacole de impact precum „O noapte furtunoasă” sau „Oedip”, dar și în numeroase producții de teatru, filme de scurtmetraj și lungmetraj.

Muzica a fost însă mereu aproape de sufletul său. În 2023 și 2024, prin piese precum „Tu”, „Vagabondul”, „Samsara” (alături de Juno), „Mai stai” și „Cele două cuvinte” (împreună cu Misha Miller), Radu a demonstrat că are un loc bine meritat și pe scena muzicală.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru CIAO.ro, Radu Ștefan Bănică a explicat motivele pentru care a renunțat la antreprenoriat, dar a vorbit și despre obiectivele sale pentru anul în curs.

„Știu. S-au întâmplat toate, dar anul trecut, în ianuarie, am vândut tot ce aparținea de mine, pentru că nu mai puteam și actorie și muzică. Pentru mine, focusul principal este în aceste două direcții. Nu mai puteam să mă ocup și acum se ocupă cineva care are tot timpul din lume s-o facă și se dedică și e ce trebuie. (…) Asta nu înseamnă că nu putem pe viitor să deschidem altceva. Nu este ceva ce ne ținea legați acolo și până la urmă tot răul spre bine.”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru CIAO.ro.