Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinți. Fosta gimnastă a născut o fetiță

Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinți pentru prima dată. Fosta gimnastă și multiplă campioană la gimnastică aerobică a născut o fetiță.

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  de  ELLE.ro
1. Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinți
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Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinți! Fosta gimnastă și multiplă campioană la gimnastică aerobică a născut o fetiță. Ea și căpitanul de la Farul Constanța au dezvăluit vestea pe rețelele de socializare.

Anca Surdu și Denis Alibec au devenit părinții unei fetițe

Anca Surdu și Denis Alibec le-au dezvăluit fanilor care îi urmăresc pe rețelele de socializare faptul că au devenit părinți pentru prima dată. Fosta sportivă a împărtășit câteva cadre speciale, inclusiv unul cu fiica lor. Cei doi au decis să îi protejeze intimitatea, astfel că i-au acoperit chipul. 

„Un nou capitol deblocat.”

Cum au anunțat Anca Surdu și Denis Alibec că vor fi părinți

Anca Surdu și Denis Alibec s-au căsătorit pe 7 iunie 2026 la Constanța, după o relație de mai bine de doi ani. Ceremonia lor a debutat la Cazinoul din Constanța și au spus da-ul cel mare în fața ofițerului stării civile într-un cadru spectaculos, lângă mare, așa cum se cuvine pentru doi constănțeni. Fotbalistul este originar din Mangalia și joacă acum ca atacant la Farul Constanța, iar de-a lungul carierei sale se poate lăuda cu 45 de prezențe în echipa națională, dar și cu titlul de fotbalistul anului, câștigat în 2016. Partenerea sa este, și ea, o atletă redutabilă, fiind fostă campioană mondială și europeană la gimnastică aerobică.

Nunta dintre Denis Alibec și Anca Surdu a fost un eveniment special pentru toți apropiații cuplului, deși ziua a fost marcată și de ploi. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a găzduit ceremonia religioasă, fiind decorată cu cale albe și gypsophila, iar ziua a inclus ca bonus pentru proaspeții miri și un curcubeu spectaculos. Nașii celor doi sunt Alexandru Mățel, fost căpitan la Farul, și soția acestuia.

La nuntă, Anca Surdu și Denis Alibec le-au dezvăluit apropiaților că se pregătesc să devină părinți.

Anca Surdu, despre relația cu Denis Alibec

Anca Surdu se poate lăuda cu o carieră remarcabilă, ce include medalii la Campionatul Mondial de la Cancun, dar și o activitate intensă ca antrenoare de fitness. Cu toate că este discretă cu viața ei personală, acum ceva timp a vorbit despre relația pe care o are cu Denis Alibec, dar și despre cum a perceput atenția îndreptată spre ei după ce s-a aflat că formează un cuplu. 

„Nu, nu m-am gândit la niciun val de atenție. M-am gândit că el are parte de mai multă atenție, fiind încă un sportiv în activitate, fiind foarte bun în ceea ce face. Dar nu m-am gândit la niciun fel de atenție asupra noastră. De fel nu-mi place atenția, deci dacă m-aș fi gândit, probabil aș fi avut dubii. (…) Da, Denis, într-adevăr, din ce am înțeles, a avut perioade mai tumultuoase, ca orice om. Dar de când ne cunoaștem, îl văd un om destul de liniștit, împăcat și care știe, la fel, care este obiectivul lui în sport, în primul rând, și în viață”, a declarat Anca Surdu în emisiunea „La Feminin” produsă de Gazeta Sporturilor

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Foto: Instagram

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