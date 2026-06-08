Denis Alibec și Anca Surdu s-au căsătorit. Anunțul surpriză de la nuntă a emoționat invitații

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Denis Alibec și Anca Surdu și-au unit în mod oficial viețile, la malul mării, cu o ceremonie care a debutat la Cazinoul din Constanța, recent redat în folosință după o renovare care a durat ani la rând. Astfel, clădirea istorică a devenit locația perfectă pentru nunta celor doi, care s-a oficiat pe 7 iunie.

Ambii sportivi și având o relație de lungă durată, Denis Alibec și Anca Surdu au spus da-ul cel mare în fața ofițerului stării civile într-un cadru spectaculos, lângă mare, așa cum se cuvine pentru doi constănțeni. Fotbalistul este originar din Mangalia și joacă acum ca atacant la Farul Constanța, iar de-a lungul carierei sale se poate lăuda cu 45 de prezențe în echipa națională, dar și cu titlul de fotbalistul anului, câștigat în 2016. Partenerea sa este, și ea, o atletă redutabilă, fiind fostă campioană mondială și europeană la gimnastică aerobică.

Nunta dintre Denis Alibec și Anca Surdu a fost un eveniment special pentru toți apropiații cuplului, deși ziua a fost marcată și de ploi. Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a găzduit ceremonia religioasă, fiind decorată cu cale albe și gypsophila, iar ziua a inclus ca bonus pentru proaspeții miri și un curcubeu spectaculos. Nașii celor doi sunt Alexandru Mățel, fost căpitan la Farul, și soția acestuia.

Deși petrecerea de nuntă va avea loc abia peste un an, cuplul a celebrat la un restaurant local alături de apropiații cărora le-au și făcut o emoționantă dezvăluire. Și asta pentru că Denis Alibec și Anca Surdu vor deveni părinți. Mireasa a făcut acest lucru public și pe conturile sale de social media, unde a postat un material video de la nuntă

„Officially Mr. & Mrs. and soon, mommy & daddy.” („Oficial domnul și doamna, în curând mami și tati”).

Anunțul sarcinii a venit de la fosta sportivă acum în vârstă de 35 de ani, care se poate lăuda cu o carieră remarcabilă, ce include medalii la Campionatul Mondial de la Cancun, dar și o activitate intensă ca antrenoare de fitness. Cariera lui Denis Alibec se află acum la o răscruce, acesta urmând să decidă către ce echipă urmează să se îndrepte, după ce a jucat în trecut pentru Mechelen, Bologna, Astra, FCSB, Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos, Mauither și Farul.

Foto: Instagram Anca Surdu

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