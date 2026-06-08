Ianis și Elena Hagi i-au tăiat moțul băiețelului lor, Giorgios. Imagini inedite de la petrecerea organizată de cei doi: „Este o zi specială”

Ianis Hagi și soția lui, Elena, au organizat o petrecere de poveste în cinstea fiului lor.

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  de  Andreea Ilie
Ianis & Elena Hagi cu băiețelul lor
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Elena și Ianis Hagi au devenit părinți pentru prima dată la sfârșitul lunii august 2025.

Ianis și Elena Hagi i-au tăiat moțul băiețelului lor, Giorgios

În luna august a anului 2025, Ianis Hagi a devenit tată pentru prima dată. Soția lui, Elena, a născut un băiețel, iar cei doi au ales un nume special pentru fiul lor, și anume Giorgios.

Ianis Hagi și soția lui, Elena, i-au tăiat moțul fiului lor, Giorgios, iar la evenimentul organizat în weekend au participat prietenii, familia, dar și nume importante din fotbal, cum ar fi Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman.

Deși cei doi nu au publicat momentan imagini de importantul eveniment din viața lor, mai multe fotografii au ajuns în mediul online, fiind postate de prieteni și cei care au participat.

„Este o zi specială pentru noi. Ne-am dorit să avem un copil și suntem binecuvântați. Este o zi specială. Sper ca și invitații să se simtă bine și cum am spus, să fim sănătoși și prețuim cel mai mult familia”, a declarat Ianis Hagi, la Prima Sport.

Elena Hagi a ținut să precizeze că ea și Ianis sunt recunoscători pentru ceea ce trăiesc și sunt foarte fericiți și împliniți ca familie.

„Este cea mai frumoasă experiență de până acum și suntem complet recunoscători pentru tot ce trăim”, a spus Elena Hagi.

Smiley, Connect-R și Alex Velea au urcat pe scenă și au oferit un show memorabil, interpretând unele dintre cele mai iubite hituri ale lor.

Unul dintre momentele speciale ale serii a fost apariția tortului aniversar. Creat special pentru acest eveniment, tortul a fost decorat în nuanțe elegante de albastru, avea în partea superioară un carusel, iar în centrul său era inscripționat numele micuțului.

Ianis Hagi, declarații rare despre rolul de tată

Ianis Hagi și soția lui, Elena, sunt foarte discreți cu viața lor de familie. Însă, recent, fotbalistul a surprins cu mărturisirile sale despre cum privește, până acum, rolul de tată.

„Suntem tineri, atât Georgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea”, a spus Ianis Hagi pentru frf.ro

De asemenea, Ianis Hagi a făcut dezvăluiri și despre tatăl său, legendarul Gheorghe Hagi, și despre cum și-a intrat în rolul de bunic.

„Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta. Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea.”

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu discret

Ianis Hagi și Elena Tănase sunt rezervați când vine vorba de aparițiile lor. Fiul celebrului fotbalist Gheorghe Hagi a anunțat în vara anului 2023 că s-a logodit cu partenera lui, Elena Tănase. Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru romantic, mai exact la Paris. Fotbalistul și partenera lui s-au căsătorit civil în 2023, în prima zi de Crăciun. Pe data de 25 decembrie, peste 400 de invitați au participat la o festivitate organizată la un restaurant din București, pentru a sărbători dragostea celor doi.

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au căsătorit religios pe data de 14 iulie 2024. Ceremonia a avut loc la Biserica Sfântul Visarion din București, iar ulterior cei doi, alături de cei peste 700 de invitați, au petrecut la Domeniul Știrbey. În ceea ce îi privește pe nași, cei doi i-au ales pe Andreea și Costel Naciadis, el fiind fiul lui Tănase Naciadis, nașul lui Gică Hagi.

Dansul mirilor a fost extrem de special. Ianis Hagi și Elena Tănase au ales ca pentru acest moment să danseze pe melodia „Vals”, lansată de Smiley, pe care artistul a cântat-o la eveniment.

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Foto: Instagram

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