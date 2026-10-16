Romanița Iovan, impresionată de fiul ei. Cum a surprins-o Albert: „Un cadou foarte frumos care rămâne pe viață”

Romanița Iovan a vorbit recent despre un moment neașteptat care a avut loc și care a emoționat-o. Surpriza are legătură cu fiul ei, Albert.

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  de  ELLE.ro
Romanița Iovan și fiul ei
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În 2008, Romanița Iovan a divorțat, după cinci ani de căsnicie, de pilotul Adrian Iovan. Acesta a decedat în 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. Din căsnicia cu regretatul pilot, creatoarea de modă are un fiu, pe nume Albert, de care de fiecare dată vorbește cu extrem de multă mândrie. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

Romanița Iovan, declarații despre fiul ei, Albert

După ce a urmat cursurile de la British School Bucharest, Albert, fiul Romaniței Iovan, a decis să studieze în Anglia ingineria automobilistică. După terminarea studiilor, tânărul intenționează să se întoarcă în România pentru a pune în aplicare ceea ce a învățat. Cu toate că sunt departe unul de celălalt, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătura și se țin la curent cu lucrurile importante din viața lor.

Romanița Iovan și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Aniversarea creatoarei de modă este cu atât mai specială cu cât fiul ei, Albert, este născut în aceeași zi, pe data de 3 octombrie.

„Comunicăm foarte des, a trecut un an, acuma a început al doilea an, a fost ziua noastră, m-am dus eu la Londra, m-am întâlnit cu el acolo, că nu ne-am despărțit niciodată de ziua noastră, practic, suntem împreună de ziua noastră, oricare ar fi. Suntem născuți în aceeași zi. l-am născut la 42 de ani ai mei, atunci când am împlinit 42 de ani, a fost cel mai frumos cadou pe care mi-l poate oferi universul, ca să spun așa”, a precizat Romanița Iovan pentru spynews.ro

Romanița Iovan, surpriză din partea fiului ei, Albert

Romanița Iovan a povestit că fiul ei, Albert, a făcut întreg programul pentru aniversarea lor petrecută în Londra. Cei doi au vizitat muzee, au mers la spectacole de teatru, iar creatoarea de modă s-a întâlnit inclusiv cu prietenii băiatului său.

„Nu în club! A fost un program în primul rând făcut de Albert, în prima zi numai noi doi, ne-am dus la muzee, el mi-a făcut programul. La muzee, seara la teatru, a doua zi iar ne-am dus la muzeu și seara ne-am întâlnit cu studenții, cu prietenii lui cei mai buni, la masă. Nu, nu la club, pentru că nimeni nu își dorea chestia asta, adică n-a n-a avut nimeni dorința să mergem sau nici măcar Albert. Albert nu e foarte pasionat de astfel de lucruri și ceea ce mă bucură, și chiar uite, adică el mi-a organizat și muzee, și teatru, și muzee în continuare și… a fost o surpriză foarte drăguță.”

Romanița Iovan și fiul ei au observat pe stradă un tânăr care scria poezii. În acel moment, Albert s-a gândit să o surprindă pe creatoarea de modă cu o poezie care să fie special scrisă pentru ea. 

„În fața unui muzeu era un un tânăr care stătea pe un scaun și avea în fața o masă și scria la mașina de scris poezii. Poezie pentru persoana care era în fața lui și voia poezie, adică, practic, el putea să facă poezie pe loc. Îi dădeai ce voiai să-i dai tu: o liră, două lire, ce vrei tu să-i dai, 5 lire. Ok, și eu m-am uitat și zic: „Mamă, ce interesant, n-am mai văzut până acuma chestia asta, ca un băiat să scrie o poezie în fața unui muzeu și acolo să se exprime artistic», îți dai seama că o scria pe loc, adică și era, cum să zic, stimulat de persoana pe care o avea în față. Și zice, „mamă, vrei poezie?” Zic: „Da, mi-ar plăcea!”. Și mi-a făcut cadou de ziua mea poezia pe care mi-a scris-o acel băiat. Un cadou foarte frumos care rămâne pe viață până la urmă.”

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Foto: Arhiva ELLE

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