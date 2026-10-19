Dakota Johnson și Machine Gun Kelly, tot mai apropiați. Cum au fost surprinși cei doi

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Machine Gun Kelly pare să fi petrecut noaptea în casa Dakotei Johnson, după ce joi seară a încheiat o sesiune de înregistrări într-un studio din Los Angeles. Page Six a obținut fotografii și imagini video cu cei doi, surprinși în timpul unei întâlniri care a început într-o parcare și care pare să se fi încheiat cu o noapte petrecută împreună.

Îmbrăcată într-un palton supradimensionat cu imprimeu leopard și pantaloni negri, Dakota Johnson a fost văzută inițial în fața studioului, unde îl aștepta pe cântăreț în timp ce își verifica telefonul. Actrița avea asupra sa și ceea ce părea a fi un laptop. La scurt timp, Machine Gun Kelly, pe numele său real Colson Baker, a ieșit din clădire pentru a se întâlni cu actrița.

Înainte ca Dakota să urce în mașină, artistul a eliberat scaunul din față, mutând în portbagajul automobilului său Maserati o geantă Hermès Birkin supradimensionată, din denim. Actrița s-a așezat apoi pe locul pasagerului.

Întâlnirea pare să fi decurs foarte bine, având în vedere că au apărut și fotografii în care mașina artistului apare parcată în continuare în fața casei Dakotei Johnson, vineri dimineață. Noua apariție a celor doi vine după ce Dakota Johnson, în vârstă de 37 de ani, și Machine Gun Kelly, de 36 de ani, au fost văzuți împreună, la începutul săptămânii, în localul exclusivist Say Yes din Hollywood.

Cei doi, care s-au cunoscut pentru prima dată la nunta lui Taylor Swift, în luna iulie, au stârnit zvonuri despre o posibilă relație în urmă cu aproximativ o lună, când au fost surprinși petrecând timp împreună în New York. La începutul lunii septembrie, Dakota Johnson și Machine Gun Kelly s-au retras în apartamentul deținut de Taylor Swift în cartierul Tribeca, înainte de a merge la cină la restaurantul Estela.

„Taylor le-a mai permis și altor prieteni să folosească proprietățile sale din New York, iar Dakota și Colson își doreau intimitate, așa că au mers în apartamentul ei”, a declarat atunci, pentru Page Six, o sursă.

Aceeași persoană a precizat că între cei doi exista „cu siguranță chimie”.

„Colson s-a simțit foarte bine în compania Dakotei. O consideră o persoană foarte interesantă și, evident, este atras de ea. S-au înțeles de minune și cu siguranță a existat chimie între ei. Totul este la început și încă încearcă să se cunoască, dar cu siguranță a existat o atracție, iar el și-ar dori să o revadă”, a declarat sursa.

Persoana apropiată celor doi a mai dezvăluit că rapperul este „foarte atras” de actriță.

„Îi place faptul că este amuzantă și că nu se ia prea mult în serios. Nu a fost nimic stânjenitor sau forțat. Au fost pe aceeași lungime de undă și s-au distrat”, a explicat sursa.

Dakota Johnson a fost văzută și în primul rând la evenimentul Vogue World 2026: Milano, desfășurat pe 22 septembrie, unde Machine Gun Kelly a urcat pe scenă.

Presupusa relație dintre cei doi vine după despărțirea Dakotei Johnson de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, cu care a avut o relație de lungă durată. Cei doi s-au separat în iulie 2025. La rândul său, Machine Gun Kelly s-a despărțit de fosta sa logodnică, Megan Fox, la sfârșitul anului 2024. Actrița a adus-o pe lume pe fiica lor, Saga Blade Fox-Baker, pe 27 martie 2025.

foto: Getty Images

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