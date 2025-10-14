Larisa Iordache, într-o ipostază adorabilă cu fetița ei. Unde a fotografiat-o fosta gimnastă pe micuță: „Se pare că și Amirei îi place…”

Larisa Iordache trăiește unele dintre cele mai emoționante clipe din viața ei. Pe data de 28 februarie, fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți pentru prima dată. Ea a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Amira-Andreea.

Larisa Iordache, într-o ipostază adorabilă cu fetița ei

Larisa Iordache este extrem de încântată de rolul de mamă și vorbește cu multă încântare de fetița ei. Fosta gimnastă împărtășește adesea cu fanii de pe rețelele de socializare imagini cu fiica ei, Amira.

Larisa Iordache nu a putut sta mult timp departe de sala de gimnastică, iar în cea mai recentă vizită a luat-o și pe fetița ei.

Din imaginile postate pe rețelele de socializare se poate observa că Amira este foarte încântată de prezența în sala de gimnastică, spre bucuria mamei sale.

„Se pare că și Amirei îi place în sala de gimnastică pe cât de mult îmi place și mie”, a scris Larisa Iordache în descrierea pozelor.

Cu cine seamănă Amira

Într-un interviu acordat recent, Larisa Iordache a mărturisit că fiica ei seamănă mai mult cu tatăl ei, Cristian Chiriță, decât cu ea.

„Seamănă picătură ruptă cu el. Singurul lucru pe care îl are de la mine este că este fetiță și eu sunt fată. Fără doar și poate, va lua de la amândoi pentru că naștem cu anumite calități și le dobândim pe parcursul anilor (…) Noi încercăm să fim bine, ca să aibă ea un exemplu”, a declarat Larisa Iordache.

Larisa Iordache mărturisește că micuța este acum mult mai activă, ceea ce a devenit mai solicitant pentru ea și soțul ei.

„Ea devine din ce în ce mai activă și necesită mai multă atenție. Cred că asta ne obosește mai tare, dar când ne punem seara în pat, suntem super mulțumiți, atât eu, cât și Cristian și chiar vorbim despre chestia asta. Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind. (…) Noi avem noroc pentru că este un copil foarte empatic. Indiferent cu cine stă, ea stă, nu are nicio problemă. Pot să mă întâlnesc cu orice prietenă. (…) Este foarte sociabilă”, a declarat Larisa Iordache, la Summer Star, citată de Spynews.ro.

Decizia luată de Larisa Iordache la 7 luni de când a născut o fetiță

Larisa Iordache a anunțat pe rețelele de socializare că, la 7 luni de când a devenit mamă, a decis să se reapuce de sport, dorind să scape de kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii. Fosta gimnastă a postat deja și câteva imagini din sala de fitness, decisă fiind să ajungă la silueta care o face fericită.

„Cât timp copilul e la bunici și soțul plecat cu echipa, eu mi-am făcut loc pentru mine și am venit la sală.

Chiar dacă mai am puțină burtică, chiar dacă mă simt anchilozată și mușchii mă dor ca și cum n-aș fi făcut sport niciodată, mă bucur de fiecare clipă.

Mă bucur că am timp pentru mine, mă bucur zilnic de gândul că, pas cu pas, voi ajunge să arăt așa cum îmi doresc. Cel mai mult însă mă încântă faptul că sportul mă deconectează de rutină și de orice urmă de anxietate.

Sportul îmi face viața mai frumoasă. Sunt recunoscătoare!”, a povestit ea pe social media.

Citește și:

Zoli Toth, dezvăluiri despre relația cu fiicele sale, după divorț, și vacanța în trei: „Ele sunt mereu un exemplu de răbdare și empatie'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro