Problemele cu care se confruntă Larisa Iordache la 6 luni de când a devenit mamă. Ce a mărturisit fosta gimnastă: „Asta ne obosește mai tare”

Larisa Iordache trăiește unele dintre cele mai emoționante clipe din viața ei. Pe data de 28 februarie, fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți pentru prima dată. Ea a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Amira-Andreea.

Larisa Iordache, confesiuni despre fetița ei

Larisa Iordache este extrem de încântată de rolul de mamă și vorbește cu multă încântare de fetița ei, deși mărturisește că micuța este acum mult mai activă, ceea ce a devenit mai solicitant pentru ea și soțul ei.

„Ea devine din ce în ce mai activă și necesită mai multă atenție. Cred că asta ne obosește mai tare, dar când ne punem seara în pat, suntem super mulțumiți, atât eu, cât și Cristian și chiar vorbim despre chestia asta. Ne face ziua mai bună când o vedem zâmbind. (…) Noi avem noroc pentru că este un copil foarte empatic. Indiferent cu cine stă, ea stă, nu are nicio problemă. Pot să mă întâlnesc cu orice prietenă. (…) Este foarte sociabilă”, a declarat Larisa Iordache, la Summer Star, citată de Spynews.ro.

Larisa Iordache, gest impresionant la botezul fiicei sale, Amira

Larisa Iordache a dezvăluit recent că a făcut un gest cu o încărcătură emoționantă la botezul fiicei sale în memoria mamei sale care a murit. Fosta gimnastă a vrut să o simtă alături pe cea care i-a dat viață, așa că a pus un scaun special pentru aceasta, plin cu flori, chiar la masa lor. În luna iunie a anului 2021, an în care Larisa Iordache și-a anunțat retragerea din gimnastică, ea a trecut printr-un moment extrem de dificil după ce mama ei s-a stins din viață după o luptă cu o boală grea.

„A fost un scaun special pentru mama mea. A fost gândit așa pentru că fiecare om din sufletul nostru și drag pentru noi are locul lui acolo, chiar și la petreceri, iar mama, indiferent că o simt, spiritual vorbind, o simt alături de mine zilnic și în fiecare secundă, am zis să îi facem prezența plăcută și i-am făcut un scaun plin cu flori. A fost la noi la masă, să vadă toți invitații că și mama a fost acolo, alături de noi”, a declarat Larisa Iordache în emisiunea „Un show păcătos.”

Larisa Iordache, despre botezul fiicei sale

Pe Instagram, Larisa Iordache a împărtășit o serie de imagini de la botezul fiicei sale, Amira Andreea. Fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au ales ca evenimentul să fie unul restrâns, având alături familia și prietenii apropiați. În ceea ce privește ținutele, Larisa Iordache și partenerul ei s-au îmbrăcat în roz, în timp ce invitații au respectat codul vestimentar de a purta alb.

„08.06.2025

Cea mai frumoasă promisiune a iubirii noastre s-a împlinit într-un dar pur, care ne umple inimile de o fericire greu de cuprins în cuvinte. O minune delicată și luminoasă a pășit în viețile noastre, aducând cu ea sens, speranță și o iubire nemărginită. Ea este începutul unui nou capitol din povestea noastră de iubire – cel care ne-a transformat în părinți și ne-a învățat, încă din prima clipă, ce înseamnă cu adevărat miracolul vieții. Așteptarea a luat sfârșit, iar inima noastră bate acum în trei.

Iar azi, draga noastră minune a primit și lumina credinței – de azi ești creștină, iubirea noastră Amira Andreea!”, a scris Larisa Iordache pe Instagram.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au recunoscut că au avut emoții în ziua în care a avut loc botezul fiicei lor. Însă, cei doi au trecut repede peste și s-au bucurat de acest moment important din viața lor.

„Am mai scăpat de emoții, acum ne-am mai relaxat, să zicem. Aveam emoții să nu plângă, să nu se simtă ea cumva foarte stresată de atâta lumea, dar a fost foarte frumos. A plâns puțin când a băgat-o în cristelniță, dar s-a liniștit. Cred că a plâns pentru că îi era somn. Așa este în fiecare zi, este cuminte, zâmbește. Plânge doar când îi este foame sau o doare burtica, în rest nu. În general doar când are un disconfort, e foarte cuminte și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Putem să fim și noi relaxați, să dormim bine, să fim apți în fiecare zi ca să o putem ține pe ea activă și să învețe chestii”, au spus cei doi pentru Antena Stars, citați de spynews.ro.

