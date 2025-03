Larisa Iordache, mărturisiri sincere despre rolul de mamă. Ce spune fosta gimnastă despre al doilea copil: „Trebuie să mai așteptăm”

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit părinți pentru prima dată în luna februarie, când a venit pe lume fetița lor. Nașterea a fost dificilă, iar fosta gimnastă a declarat inițial că nu își mai dorește un al doilea copil. Acum, însă, Larisa vorbește despre experiența maternității și despre cum i s-a schimbat viața.

Vedeta mărturisește că se simte împlinită de când a devenit mamă, chiar dacă viața cu un bebeluș aduce numeroase provocări. La scurt timp după naștere, durerile intense au făcut-o să excludă ideea unei noi sarcini.

„Sinceră să fiu, după operație, având durerile respective după naștere, eram epuizată și am zis că nu îmi mai doresc. Dar ne dorim un al doilea copil, foarte tare, doar că trebuie să mai așteptăm. Trebuie să crească micuța, să mă refac și să fie totul bine”, a spus Larisa Iordache pe Instagram.

De asemenea, fosta gimnastă a povestit cum s-a schimbat viața sa odată cu venirea pe lume a fiicei sale. Deși provocările sunt numeroase, Larisa spune că este fericită și se bucură de fiecare moment petrecut alături de micuță.

Larisa Iordache a făcut recent primele declarații în ceea ce privește nașterea. Fosta gimnastă a dezvăluit faptul că din cauza unor probleme de sănătate, a trebuit să se interneze în spital mai devreme. Din fericire, acestea nu au fost grave, iar nașterea a decurs foarte bine.

„Suntem bine și eu, și fetița. Sunt puțin obosită, dar bine. Am născut pe 28 februarie, ultima zi din lună. Din păcate, eu cu o seară înainte am intrat în spital pentru că am avut febră, dar e totul bine că mi-am revenit și a decurs normal și bine nașterea”, a declarat Larisa Iordache pentru cancan.ro.