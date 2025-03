Cum se simte Larisa Iordache după ce a născut. Gimnasta a dezvăluit noi imagini adorabile cu fetița ei

Larisa Iordache trăiește unele dintre cele mai emoționante clipe din viața ei. Pe data de 28 februarie, fosta gimnastă și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți pentru prima dată. Ea a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Amira-Andreea.

Întrebată cum se simte după ce a născut, Larisa Iordache a povestit că este bine și că durerile de după naștere au început treptat să dispară.

„Acum mă simt bine, mulțumesc, asta pentru că înainte cu o zi de operație am intrat în spital cu gripă și nu m-am simțit foarte bine, dar mă bucur că acum sunt ok și durerile operației au cam trecut și nu mai tușesc pentru că am și tușit foarte mult și durerile erau destul de măricele, dar mă bucur că acum este totul bine acum”, a spus ea pe Instagram.