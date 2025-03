Justin Timberlake, decizie neașteptată privind cariera sa, după dezastrul turneului și arestarea pentru conducere sub influența alcoolului

Justin Timberlake își reevaluează strategia profesională într-o încercare disperată de a-și salva cariera și de a-și reabilita imaginea, după ce a anulat mai multe date din turneul său mondial.

Justin Timberlake dorește reuniunea cu NSYNC?

Artistul este convins că trebuie să își mute atenția de la cariera solo și să se reunească cu trupa NSYNC, celebră în anii 2000, pentru a-și menține relevanța și a-și reface reputația de „băiat de aur”, afectată în urma arestării sale pentru conducere sub influența alcoolului în Sag Harbor, în 2024.

Deși, la 44 de ani, Justin Timberlake declarase mereu că nu va reuni trupa, evenimentele recente l-au determinat să-și schimbe perspectiva. În momentul arestării, o declarație a sa a devenit virală: „Asta îmi va distruge turneul.”

Turneul Forget Tomorrow World Tour, pe care l-a început ulterior, a fost presărat cu probleme, inclusiv o gafă vestimentară stânjenitoare și vânzări slabe de bilete. În plus, Timberlake s-a confruntat cu reacțiile negative generate de autobiografia fostei sale iubite, Britney Spears, The Woman In Me, care a adus acuzații explozive despre relația lor.

Pe 27 februarie, cântărețul a anulat ultimul concert al turneului din SUA, programat în Columbus, Ohio, cu doar 12 minute înainte de spectacol, motivând probleme de sănătate, ceea ce a stârnit furia fanilor.

Timberlake a fost, de asemenea, criticat pentru că a inclus prea multe piese noi în setlist, ignorând hiturile sale clasice. A fost aspru criticat pentru că a interpretat 11 melodii de pe cel mai recent album al său, Everything I Thought It Was, un eșec comercial și de critică. Mai mult, un moment jenant a avut loc atunci când a încercat să-i facă pe spectatori să cânte refrenul unei piese noi, doar pentru a descoperi că nimeni nu știa versurile.

Artistul s-a confruntat cu numeroase critici

O sursă apropiată artistului a declarat pentru Daily Mail că Justin Timberlake înțelege frustrarea fanilor: „Știe că oamenii sunt supărați pentru anularea concertelor sau dezamăgiți că nu a cântat mai multe piese vechi.”

Acum, Timberlake pare hotărât să își împace publicul, mai ales în contextul viitorului film biografic despre Britney Spears, care ar putea readuce în atenție controversele dintre ei.

Justin și Britney Spears au avut o relație între 1999 și 2002, iar în cartea sa, artista a susținut că Timberlake a înșelat-o și că ea a făcut un avort la 19 ani, pentru că el nu era pregătit să fie tată. După publicarea memoriilor, Britney Spears a lăudat pe rețelele sociale muzica nouă a lui Justin și și-a cerut scuze pentru „unele lucruri” pe care le-a scris despre el. Artistul nu a răspuns direct acuzațiilor, dar, în timpul unui concert, a transmis un mesaj indirect publicului: „Nu îmi cer scuze nimănui.”

Chiar dacă acum este mai dispus să-și recucerească fanii, Justin rămâne ferm în privința setlistului său. Deși turneul a fost descris de critici drept „slab” și „uitabil”, artistul refuză să își ceară scuze pentru promovarea pieselor noi.

„A luat o decizie cu privire la direcția turneului și a respectat-o”, a spus sursa citată. „Iubește noul său album și îi face plăcere să-l interpreteze.”

Cu toate acestea, Timberlake a realizat că trebuie să facă o schimbare, iar aceasta ar putea fi reuniunea NSYNC. Coincidența face ca foștii rivali ai trupei, Backstreet Boys, să fi anunțat recent o serie de concerte sold-out la Las Vegas Sphere, ceea ce îl determină pe Justin să urmărească atent succesul acestora.

„Va monitoriza aceste show-uri, deoarece, dacă NSYNC revine, trebuie luată o decizie importantă: să organizeze un turneu mondial sau să opteze pentru o rezidență într-un oraș precum Las Vegas”, a explicat sursa.

Fanii NSYNC sunt nerăbdători pentru o reuniune, mai ales după colaborarea recentă a trupei pentru coloana sonoră a filmului Trolls.

Foto: Arhiva ELLE

