Justin Timberlake, arestat. Cântărețul a fost prins conducând sub influența alcoolului

Justin Timberlake a fost acuzat în dimineața zilei de 18 iunie de conducere sub influența alcoolului în Sag Harbor, o destinație populară de vară pentru celebrități din Long Island, după ce poliția a declarat că a trecut pe lângă un semn de oprire și a ieșit de pe banda sa. Conform AP, artistul conducea un BMW în Sag Harbor în jurul orei 12:30, când un ofițer l-a oprit și a constatat că era în stare de ebrietate.

Se pare că polițistul care l-a arestat pe Timberlake pentru conducere sub influența alcoolului nu avea nici cea mai vagă idee cine este acesta. Ofițerul de poliție „era atât de tânăr încât nici măcar nu știa” cine era Timberlake și „nu l-a recunoscut nici pe el, nici numele lui”, a declarat o sursă pentru Page Six. Artistul în vârstă de 43 de ani a menționat turneul său mondial, The Forget Tomorrow, în timpul arestării, a declarat o altă sursă pentru publicație. „Justin a spus încet: „Acest lucru o să distrugă turneul”, a precizat sursa. „Polițistul a răspuns: „Ce turneu?”, iar Justin a spus: „Turneul mondial.”

În documentele oficiale se arată că Justin Timberlake „avea ochii injectați și tulburi, un miros puternic de băutură alcoolică emana din respirația sa, nu putea să își divizeze atenția, avea vorbirea încetinită, era nesigur pe picioare și a performat slab la toate testele standardizate de sobrietate în teren.”

Conform Dailymail.com, cântărețul i-a spus ofițerului că a băut un martini și că urma niște prieteni spre casă. După ce a fost arestat și dus la o secție de poliție din apropiere, în East Hampton, Justin a refuzat să facă un test de alcoolemie. Justin Timberlake, care a fost fotografiat la un moment dat încătușat, a fost eliberat fără cauțiune marți dimineață. Cu toate acestea, a fost acuzat de conducere sub influența alcoolului, iar următoarea sa înfățișare în instanță a fost programată pentru 26 iulie, a declarat biroul procurorului districtual din Suffolk County, potrivit Dailymail.com.

Justin Timberlake trebuia să susțină în acest weekend două spectacole în Chicago, urmate de un concert în Madison Square Garden din New York marțea viitoare.

Justin Timberlake este căsătorit de 12 ani cu Jessica Biel. Cei doi au început să se întâlnească în ianuarie 2007, după ce s-au cunoscut la o petrecere surpriză organizată de un club privat, potrivit Economic Times. Nu a trecut mult timp până când s-au întâlnit din nou, când actrița a participat la unul dintre spectacolele artistului. De atunci, au început să vorbească la telefon, având o conexiune specială care i-a condus spre altar în octombrie 2012, în stațiunea Borgo Egnazia din Fasano, Italia.

Invitată recent în cadrul emisiunii The View, Jessica Biel a vorbit deschis despre relația cu Justin Timberlake, mărturisind că mariajul e „întotdeauna un proiect în curs de desfășurare.” Actrița a adăugat că în ciuda programului încărcat pe care atât ea, cât și Justin îl au, încearcă de fiecare dată să găsească timp pentru „a se conecta.”

„Este vorba de a încerca în mod constant să găsim un echilibru, să găsim timp să ne conectăm.”

Jessica Biel a adăugat: „Slavă Domnului pentru Zoom și FaceTime! Pentru familiile care călătoresc – pentru toată lumea, de fapt – dar pentru părinții care sunt plecați mult timp, a fost de mare ajutor.”

Recent, cântărețul i-a făcut soției sale o declarație de dragoste emoționantă. Acesta a celebrat ziua de naștere a actriței, dezvăluind un clip video adorabil, în care Biel era surprinsă în diferite ipostaze inedite.

„Nu există o altă modalitate de a o spune. Ești cea mai bună. Te iubesc. La mulți ani, ya”, a fost mesajul transmis de Justin Timberlake.

În 2022, Jessica Biel și Justin Timberlake au sărbătorit 10 ani de căsnicie, iar cei doi au marcat marele eveniment printr-o ceremonie romantică de reînnoire a jurămintelor în Italia. Soția artistului a oferit mai multe detalii pe pagina sa de Instagram, unde a vorbit despre aniversarea ei și a partenerului său de viață.

„De la reînnoirea jurământului nostru din această vară. În Italia, unde s-a întâmplat totul”, a scris Jessica Biel pe Instagram in descierea unei imagini cu soțul ei.

