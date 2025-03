Motivul pentru care Marius Moga și soția lui nu mai lucreză împreună. Cum se înțeleg artistul și partenera lui, Bianca Lăpuște: „Așa am învățat și noi să facem”

Marius Moga este un nume de referință în industria muzicală, având în palmares numeroase hituri care au cucerit atât publicul românesc, cât și pe cel internațional. Cu o carieră solidă construită pe talent și inovație, el continuă să fie un pilon important în muzică, dar și un familist convins.

Recent, producătorul a vorbit nu doar despre activitatea sa profesională și despre noul său rol de jurat la X Factor, ci și despre viața sa de familie. Alături de soția sa, Bianca Lăpuște, și fiica lor, Maria, Marius Moga se bucură de momente prețioase, iar micuța pare să îi calce pe urme, având deja o pasiune pentru compus.

Pe lângă proiectele sale muzicale de succes, Marius Moga reușește să îmbine cariera cu viața personală, fiind un soț și un tată devotat. În spatele artistului se află un om care își găsește inspirația în familie și care se dedică atât muzicii, cât și celor dragi.

„Cred că e vorba despre deschiderea de a învăța lucruri noi și de a te adapta. Pe parcursul vieții, oamenii se schimbă și își schimbă ușor și paradigmele și își adaptează și principiile la noile perioade din viața lor. Asta am învățat și noi să facem și învățăm în continuare. E un proces de învățare care nu se oprește niciodată. Apreciez la Bianca, și probabil că asta e un lucru foarte bun, că mă împinge mereu să ies din cum m-am obișnuit să fiu și să mă adaptez la nevoile actuale. Și asta fac și eu cu ea.Iar ca tată, Maria se descurcă foarte bine la școală și îi place comunitatea din clasa ei. În același timp, noi încercăm să-i deschidem apetitul și către pian, canto și alte activități artistice, de exemplu gimnastica. În zona asta artistică excelează, fiindcă e mult mai aproape de emoția umană. Artele sunt mult mai aproape de sufletul ei, și atunci o văd cum se luminează la față de fiecare dată când cântă ceva ce-i place sau dansează pe o melodie sau o coregrafie pe care a învățat-o, mai ales că are și un simț al ritmului foarte bun”, a spus Marius Mogan într-un interviu pentru revista VIVA! .

Cu toate acestea, Marius Moga și partenera lui de viață, Bianca Lăpuște, nu mai lucrează împreună, deși obișnuiau să o facă. Artistul a dezvăluit motivul care a stat la baza deciziei de a separa viața profesională de cea de familie.

„Eu și Bianca am lucrat împreună, acum fiecare are propriul drum, dar în continuare îi prezint chestiile la care lucrez eu, la fel și proiectele din publicitate la care lucrează ea și ne dăm feedback, probabil cel mai enervant feedback, că suntem sinceri și nu ne menajăm. Dar luăm mai bine un feedback sincer, din care să poți să înveți ceva și să modifici lucrul la care ai lucrat, decât să ne apreciem fals.”, a mai spus el.

Într-un interviu acordat recent, Marius Moga a făcut confesiuni despre relația cu ceilalți trei jurați ai emisiunii X Factor.

„Da, evident că se întâmplă să ne tachinăm, pentru că avem personalități diferite, dar se întâmplă să fim și de acord. Până la urmă, de-aia e un juriu făcut din mai mulți oameni, fiecare cu o perspectivă diferită, pentru că atunci când se pun de acord toți patru asupra faptului că un concurent trebuie să treacă mai departe, decizia devine mult mai puternică și mai obiectivă. Mă înțeleg bine cu ei, au fost și momente tensionate, au fost și momente de voie bună. Puya mi se pare că e super potrivit și mi-a făcut plăcere să stau chiar lângă el la masa juriului. Delia e mereu pe veselie și încearcă să ne scoată din amorțeală cu orice ocazie, iar în plus are mereu comentarii pertinente. Iar Ștefan are experiența unui artist care cântă de foarte mulți ani și are experiența spectacolelor bine făcute”, a povestit artistul pentru Unica.ro.