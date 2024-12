Anunț oficial: Când începe noul sezon X Factor la Antena 1. Premiera are loc mai curând decât ne așteptam

X Factor, talent show-ul fenomen care a lansat cei mai mulţi artişti pe piaţa muzicală din România revine pe micile ecrane, în această iarnă, la Antena 1, cu un nou sezon. Din 26 ianuarie, #duminicaarexfactor, la Antena 1. Delia, Puya, Ştefan Bănică şi Marius Moga sunt pregătiţi să aducă în faţa telespectatorilor un spectacol de neuitat, în vreme ce Adelina Chivu şi Mihai Morar vor transmite emoţiile concurenţilor până în casele acestora.

Într-un decor cu totul şi cu totul nou, absolut spectaculos, concurenţi senzaţionali, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar vor veni în audiţiile noului sezon X Factor, duminica, din 26 ianuarie, de la 20.00, la Antena 1. Înainte de marea premieră de la începutul noului an, Delia, juratul cu cele mai multe sezoane X Factor la activ dezvăluie: „Mi se pare unul dintre cele mai bune sezoane de până acum. Mai mult ca oricând, sezonul ăsta am asistat la un spectacol. Ne-am jucat un pic şi cu emoţiile, şi noi şi ei, concurenţii, pentru că şi-au dat seama ce să facă încât să ne intre pe sub piele. Ca artist, n-ai cum să nu te foloseşti de emoţie, e o artă asta. Pot să vă spun şi ce nu avem. Nu avem deloc rutină. Iar eu de asta am nevoie ca să funcţionez, ca jurat. Am nevoie de doza mea de entertainment, iar X Factor mi-a oferit asta, aşa că sunt profund recunoscătoare. Am nişte colegi adorabili, deşi încă nu mi-e clar cine e final boss la această masă, poate sunt chiar eu (râde)”.

„Oamenii sunt impresionați de povești. Sunt impresionați de modul în care un concurent vorbește, cât e de sincer, cât e de disponibil să se joace, să se adapteze, să se pună sub lupă. Sigur că, pe mine, ca jurat, mă interesează în primul rând cel care cântă, cel care se poate adapta, cel care are puterea să-și stăpânească emoțiile, ca să mergi cu el în semifinale și mai apoi în finale. Asta cred că e frumusețea concursului, asta mi-a plăcut întotdeauna la X Factor. Și faptul că devine un exemplu pentru cei care n-au avut curaj până acum, care s-au îndoit de vârsta lor, de felul cum arată, de ce o să zică familia, sau vecinii. Dar când pasiunea e mare și când îți place ceea ce faci, se pot întâmpla minuni. Care nu sunt întâmplătoare. Pentru că eu nu mai cred de mult în întâmplare”, mărturiseşte Ştefan Bănică.

Aflat pentru prima oară în scaunul de jurat, la X Factor, juratul Puya dezvăluie că a fost pur şi simplu cucerit de talentul şi atitudinea concurenţilor noului sezon.

„La audiţii, m-au surprins vocile lor, în primul rând. La o vârstă de 15 ani, de 16 ani, să vii cu o voce atât de bună, și în primul rând cu o tehnică și cu o conduită de artist…. Eu mă gândesc ce făceam eu la 15 ani. Nu aveam nici pe departe organizarea copiilor ăștia. Adică au venit unii deja artiști. În același timp, m-au impresionat și poveștile lor. Eu știu cât de greu ți-e să te mobilizezi când ești artist şi n-ai alt job, dar d-apăi dacă ai avea și o slujbă de la 7 la 18, aşa că nu-mi explic cum oamenii ăștia îşi mai găsesc energia. Asta înseamnă că își doresc foarte, foarte mult. Eu apreciez asta și am început, după filmările pentru audiţiile X factor, să apreciez mai mult când mă duc la spectacol sau când mă duc la studio, pentru că îmi dau seama că noi luăm cam de-a gata asta, ca artiști”, spune Puya.

Marius Moga mărturiseşte: „Noul X Factor e special prin prisma concurenților, a oamenilor care vin și își pun sufletul pe tavă, pe scenă. Sunt oameni care au vrut să își dovedească lor că pot să facă mai mult, alţii şi-au pus tot pariul în muzică şi au venit să-şi confirme că sunt pe drumul cel bun, sunt şi unii care pur şi simplu iubesc muzica şi au venit necrezând nici măcar ei că trec mai departe, şi fix oamenii acestia sunt surpriza. Unii dintre ei nici nu ştiu cât de talentaţi sunt, pentru că nu le-a spus-o nimeni niciodată şi au fost momente în care am simțit să mă ridic în picioare tocmai pentru că pe scenă nu era un interpret sau concurent, era un artist în devenire și eu eram acolo la primele lui cântări cu public”.

Noul sezon X Factor aduce mai mult decât muzică – aduce povești de viață autentice și inspirație pentru generații, începând din 26 ianuarie, în fiecare duminică, de la 20.00, la Antena 1.

Foto: PR

