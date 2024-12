Cum a reacționat Ștefan Bănică atunci când a aflat că fiul său cel mare, Radu Ștefan, va juca într-un serial: „Am avut norocul…”

Radu Ștefan Bănică și Emilian vor putea fi urmăriţi, în curând, la Antena 1, în cel mai nou serial original românesc, semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Serialul urmărește povestea unei tinere abandonate la naştere, iar cei doi le vor da viață lui Toby și Ducu, doi tineri pasionați de muzică, ambii cu o copilărie greu încercată, petrecută într-o casă socială. Mai mult, Emilian a compus şi a interpretat piesa de generic a serialului de la Antena 1.

Povestea serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN aduce în atenţia telespectatorilor o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin. Guvernat, în egală măsură de putere şi sensibilitate, serialul atacă o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care multi le-ar dori îngropate în uitare, iar nume consacrate din teatru, film și televiziune vor fi dezvăluite în perioada următoare.

Absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, în 2023, Radu Ştefan Bănică şi-a făcut debutul în muzică în 2022, deşi la acea vreme avea deja câţiva ani de când scria piese, iar la 20 de ani şi-a întemeiat propriul business. Pe lângă piesele de teatru, Radu Ştefan Bănică a putut fi urmărit şi la „Te cunosc de undeva!”, unde a făcut echipă cu Emilia Popescu. În serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, acesta îl va interpreta pe Ducu.

Recent, Radu Ștefan Bănică a oferit mai multe detalii despre serialul pe care îl joacă în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN de la Antena 1.

„E un tânăr haios, un băiat foarte sufletist, e student la Politehnică și aspiră să fie muzician. Are de toate acest băiat, e un pic naiv, părerea mea, dar are timp să se redreseze, iar pe parcursul serialului vom vedea că viața îl pune la multe încercări. E o gură de aer pentru clasa socială”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru spynews.ro .

Radu Ștefan Bănică n-a stat pe gânduri în momentul în care a primit propunerea de a merge să dea o probă pentru acest rol.

„Nu mi-am propus, n-am știut. Am primit un telefon dacă vreau să particip la o probă, am zis cum să nu, am participat, iar de acolo istorie.”