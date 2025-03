Larisa Iordache, o nouă imagine emoționantă cu fiica ei. Cum l-a surprins pe soțul ei cu Amira

Larisa Iordache, gimnasta de renume internațional, a trăit în ultimele zile o mare bucurie în viața ei personală. La doar câteva zile de la nașterea fiicei sale, Amira, fosta gimnastă a împărtășit cu fanii un moment emoționant din spital, alături de soțul ei, Cristian Chiriță.

Larisa Iordache a devenit mamă vineri, 28 februarie, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Fosta gimnastă a optat pentru o clinică privată unde să nască, iar soțul său, Cristian Chiriță, a așteptat cu nerăbdare momentul întâlnirii cu micuța lor.

Fosta gimnastă a postat o nouă imagine din spital cu familia ei. Larisa Iordache l-a surprins pe soțul ei alături de fetița lor, iar mesajul transmis este unul cât se poate de emoționant. Imaginea a fost postată inițial de Cristian Chiriță, declarându-și dragostea pentru familia lui. Ulterior, Larisa Iordache a repostat fotografia și a scris simplu: „Vă iubesc!„

Data de 28 februarie a fost o zi plină de emoții pentru Larisa Iordache și partenerul ei! Cei doi au trăit o bucurie imensă odată cu venirea pe lume a primului lor copil. Cristian Chiriță, care i-a fost mereu alături, a împărtășit vestea cea mare pe rețelele sociale. Cuplul s-a căsătorit anul trecut și, de atunci, au așteptat cu nerăbdare să-și mărească familia.

Micuța a primit un nume special, ales cu grijă de părinții săi: Amira. Acesta este un nume rar întâlnit în România și a fost ales de Larisa Iordache cu mult timp înainte. În timp ce fosta gimnastă se afla în sala de nașteri, soțul ei, Cristian Chiriță, a rămas pe hol, trăind fiecare clipă cu emoție intensă. „Ce emoții pot fi mai mari ca astea?”, a scris el pe rețelele de socializare, exprimându-și entuziasmul. Ulterior, el a anunțat că fiica lui s-a născut, devenind „tătic de prințesă.”

În ceea ce privește viitorul fetiței, Larisa Iordache speră ca Amira să se apropie de lumea sportului de la o vârstă fragedă. Cu un model ca ea în familie, nu ar fi surprinzător ca micuța să îi calce pe urme.

Larisa Iordache și soțul ei s-au pregătit intens de venirea pe lume a fetiței lor.

„Am început să cumpărăm câte ceva, însă le luăm ușor. Cu siguranță, când va veni momentul nașterii, vom fi la zi cu absolut tot. Am lăsat și acest lucru pe ultima sută de metri pentru a nu ne entuziasma prea tare, pentru a nu grăbi așteptarea. Nu sunt superstițioasă, dacă mi-a plăcut ceva, am cumpărat, iar dacă nu, am spus că este mai bine să aștept. Așa ne-au sfătuit și cei dragi, să nu ne grăbim cu cumpăratul, pentru că s-ar putea să luăm mai mult decât este necesar. Cele mai mari emoții le am pentru momentul în care voi ajunge acasă și vom fi doar noi, familia – eu, soțul meu și copilul nostru. Sunt sigură că vom trăi emoții intense. Cred că atunci va începe responsabilitatea cea mare”, a declarat ea pentru sursa citată.