Actori care au recunoscut că s-au îndrăgostit de colegii lor de filmare

Pasiunile ascunse ale actorilor față de colegii lor de platou au ieșit, mai devreme sau mai târziu, la iveală.

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  de  Braslasu Iulia
1. Danielle Fishel și Rider Strong
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Deși au încercat să păstreze secretul și să nu dezvăluie că s-au îndrăgostit de colegii lor de platou, pasiunile pe care le-au avut acești actori în trecut tot au fost descoperite, spre surprinderea fanilor care nu își imaginau deloc aceste situații cel puțin neașteptate. 

1. Danielle Fishel și Rider Strong

Rider Strong a aflat abia după 30 de ani faptul că Danielle Fishel, alături de care a jucat în serialul Boy Meets World, a fost îndrăgostită de el. În podcast-ul Pod Meets World, actrița a spus că pasiunea pe care a făcut-o pentru el a început spre finalul primului sezon și că a durat până în al doilea sezon, dar și că a atras-o la Strong inteligența lui. 

2. Keanu Reeves și Sandra Bullock

Sandra Bullock și Keanu Reeves au jucat împreună în Speed, iar la vremea respectivă, când au filmat pentru peliculă, actrița a fost îndrăgostită de colegul ei de platou. În 2018, în emisiunea lui Ellen DeGeneres, Sandra Bullock a povestit cum a fost să aibă sentimente față de celebrul actor. „Mă gândesc la cât de simpatic și frumos era. Nu am mers nici măcar la o întâlnire. Cred că era ceva în legătură cu mine care nu i-a plăcut.” Un an mai târziu, Reeves a recunoscut că a fost și el îndrăgostit în secret de actriță, dar nu s-au întâlnit pentru că amândoi munceau. 

3. David Schwimmer și Jennifer Aniston

În cadrul episodului special din serialul Friends, fanii au fost surprinși să afle că Jennifer Aniston și David Schwimmer s-au plăcut. Deși au avut sentimente unul pentru celălalt, nu au mers niciodată către pasul următor. „În primul sezon mi-a plăcut mult de Jen. La un moment dat, amândoi ne plăceam, dar eram ca două bărci care treceau una pe lângă cealaltă fiindcă întotdeauna unul dintre noi era într-o relație. Niciodată nu am depășit limita, am respectat asta”, a declarat David Schwimmer. 

4. Hilary Duff și Chad Michael Murray

În comedia romantică A Cinderella Story, Hilary Duff a jucat alături de Chad Michael Murray. În peliculă, cei doi au fost și protagoniștii unor scene pasionale, așa că actrița a resimțit și mai multe presiuni. „Cu siguranță m-am îndrăgostit de el. Am avut câteva scene în film în care ne-am sărutat și îmi amintesc că m-am simțit destul de nervoasă din cauza asta, dar apoi ne-am împrietenit și nu am mai fost atât de nervoasă”, a mărturisit Hilary Duff pentru Cosmopolitan. 

5. Ashely Greene și Jackson Rathbone

Ashley Greene și Jackson Rathbone au jucat împreună în cele cinci filme din saga Amurg. Actrița a dezvăluit în podcast-ul The Twilight Effect că i-a plăcut de colegul ei. „M-am îndrăgostit de Jackson Rathbone în timp ce filmam.” Pentru Insider, Ashley Greene a mai spus că Rathbone „cânta, m-a învățat să dansez swing.”

6. Lucy Hale și Ian Harding

La începutul serialului Pretty Little Liars, care a avut șapte sezoane, Lucy Hale a fost îndrăgostită de colegul ei de platou, Ian Harding. I-au jucat pe Aria Montgomery și Ezra Fitz și au format un cuplu controversat în serial. Actrița a avut sentimente față de el cât timp filmau primul sezon, iar la acel moment avea 20 de ani, după cum a mărturisit ea pentru The Ellen DeGeneres Show.

7. Selena Gomez și Billy Crudup

Selena Gomez și Billy Crudup au făcut parte din distribuția filmului Rudderless. Actrița a simțit ceva față de actor încă de când l-a văzut în filmul Almost Famous, unde l-a interpretat pe Russell Hammond. „M-am îndrăgostit de el. Am trecut prin toată faza mea de Almost Famous, am purtat ținutele și aveam același păr și aceeași ochelari. Apoi am aflat că voi face parte din film [cu Billy]”, a povestit Selena Gomez în emisiunea lui Kimmy Kimmel. 

8. Lana Condor și Noah Centineo

Lana Condor și Noah Centineo îi interpretează pe Lara Jean Covey și Peter Kavinsky în seria To All the Boys de pe Netflix. După ce publicul a vizionat filmele, au observat chimia dintre cei doi actori și s-au întrebat dacă au avut sentimente unul față de celălalt și dincolo de platourile de filmare. În 2019, în cadrul The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, actrița a povestit că, deși au simțit ceva, au ales ca totul să rămână la nivel platonic. „Am simțit ceva. I-am spus: „Noah, nu se va întâmpla nimic între noi.” Am făcut un fel de contract și am stabilit limite.”

9. Emma Watson și Tom Felton

Emma Watson și Tom Helton i-au jucat pe Hermione Granger și Draco Malfoy în seria Harry Potter și multă vreme au existat speculații conform cărora ar fi format cândva un cuplu. Actorul a vorbit despre ceea ce simțea pentru actriță în cartea sa de memorii, Beyond The Wand: „Am negat că îmi place de ea în acest fel, dar adevărul era altul. (…) Cu siguranță a existat [o scânteie între noi], doar în momente diferite. Nu cred că am fost vreodată îndrăgostit de Emma, dar am iubit-o și am admirat-o ca persoană, într-un mod pe care nu l-aș putea explica nimănui. Eram suflete pereche.”

10. Shane West și Mandy Moore

Shane West și Mandy Moore au jucat împreună în filmul A Walk to Remember, interpretându-i pe Landon Carter și Jamie Sullivan. Cei doi s-au plăcut reciproc, iar actorul a vorbit despre atracția pe care o simțea față de colega lui de platou în 2021, pentru Vulture: „Da, a existat chimie. Cred că noi [Mandy și cu mine] ne-am îndrăgostit amândoi, dar apoi am fost acolo unul pentru celălalt în cel mai sincer și pur mod cu putință.” 

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Foto: PR, Profimedia

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