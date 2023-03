Selena Gomez, mărturisiri oneste despre criticile legate de aspectul său fizic: „Nimeni nu merită să audă aceste lucruri”

Într-un nou episod al documentarului său, Dear…, Selena Gomez a vorbit cu sinceritate despre modul în care comentariile negative legate de înfățișarea ei au afectat-o de-a lungul timpului. Actrița în vârstă de 30 de ani a mărturisit că a fost aspru criticată din cauza kilogramelor în plus pe care le-a acumulat. Deși multă vreme a lăsat să se înțeleagă că nu este afectată de jignirile care îi erau aduse, Gomez a dezvăluit că, în realitate, era extrem de afectată și că obișnuia să plângă în hohote. De asemenea, aceasta a precizat și că schimbările fizice prin care trece se datorează bolii cu care se confruntă, aceasta fiind diagnosticată cu lupus.

„Greutatea mea fluctua în mod constant pentru că luam anumite medicamente. Și, evident, oamenii s-au luat de chestia asta. Era ca și cum abia așteptau să găsească un lucru care să mă doboare. Eram jignită pentru că mă îngrășam din cauza lupusului.”

Selena Gomez a povestit și că obișnuia să plângă ori de câte ori citea comentariile negative care îi erau adresate.

„Am mințit. Postam o poză cu mine și spuneam: „Nu contează. Nu accept ceea ce spui.” Însă în tot acest timp, eram în cameră, postând și plângând în hohote pentru că nimeni nu merită să audă aceste lucruri. Postam aceste lucruri și spuneam că nu mă deranjează, pentru că nu voiam să îi deranjeze nici pe ceilalți oameni care treceau prin același lucru. Care erau jigniți pentru felul în care arată, pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce iubesc. Pur și simplu nu e drept. Cred că nimeni nu merită să se simtă mai prejos”, a povestit Selena Gomez în documentarul său.

De-a lungul timpului, Selena Gomez a vorbit deschis despre lupus, afecțiunea de care suferă, și pentru care a fost tratată cu cure de chimioterapie. De asemenea, actrița a trecut în 2017 printr-o intervenție chirurgicală de transplant de rinichi – necesară din cauza unor complicații ale lupusului, primind organul de la prietena sa apropiată, Francia Raisa. Starul din serialul Only Murders in the Building a dezvăluit și faptul că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară.

După cele mai recente apariții publice, actrița a fost criticată pentru faptul că a luat în greutate vizibil, dar într-un live făcut pe TikTok, Selena Gomez a răspuns tranșant celor care țin să-și exprime cu orice preț opiniile privind corpul ei. Aceasta a arătat că tratamentul pentru lupus o face să rețină foarte multă apă, dar și-a încurajat fanii să se iubească așa cum sunt, și nu să simtă rușine pentru felul în care arată. Gomez a arătat că, atunci când își întrerupe tratamentul, de obicei pierde kilogramele acumulate, dar a subliniat și că „medicamentele mele sunt importante și eu cred că ele mă ajută.”

Dincolo de a explica aspectul medical al creșterii sale în greutate, Selena Gomez a oferit răspunsul perfect celor care o critică:

„Nu cred că e o idee bună să faci pe cineva de rușine pentru corpul său sau pentru orice altceva. (…) Deci, da, nu sunt model. Nu o să fiu niciodată. Deși cred că sunt grozave, dar pur și simplu eu nu sunt asta. Vreau să spun asta și să încurajez pe oricine simte vreun fel de rușine pentru lucrurile prin care trece, când nimeni nu știe povestea reală. Vreau să știți că sunteți frumoși și sunteți minunați.”

De asemenea, Gomez a arătat că sănătatea primează asupra altor aspecte. „Da, avem zile în care ne simțim ca naiba, dar prefer să fiu sănătoasă și să am grijă de mine.”

Foto: Hepta

