Selena Gomez răspunde tranșant celor care o acuză că s-a îngrășat: „Nu sunt model”

Selena Gomez răspunde celor afectați de faptul că s-a îngrășat, într-un live de TikTok în care a și explicat motivele pentru care a luat în greutate. Mereu dispusă să vorbească despre sănătatea ei, Selena Gomez a postat recent în social media diferite imagini și filmulețe care o înfățișează arătându-și viața normală, de zi cu zi, dar și fața fără filtre sau machiaj.

De-a lungul timpului, Selena Gomez a vorbit deschis despre lupus, afecțiunea de care suferă, și pentru care a fost tratată cu cure de chimioterapie. De asemenea, Gomez a trecut în 2017 printr-o intervenție chirurgicală de transplant de rinichi – necesară din cauza unor complicații ale lupusului, primind organul de la prietena sa apropiată, Francia Raisa. Starul din serialul Only Murders in the Building a dezvăluit și faptul că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară.

După cele mai recente apariții publice, actrița și cântăreața a fost criticată pentru faptul că a luat în greutate vizibil, dar acum Selena Gomez răspunde tranșant celor care țin să-și exprime cu orice preț opiniile privind corpul ei. Aceasta a arătat că tratamentul pentru lupus o face să rețină foarte multă apă, dar și-a încurajat fanii să se iubească așa cum sunt, și nu să simtă rușine pentru felul în care arată. Gomez a arătat că, atunci când își întrerupe tratamentul, de obicei pierde kilogramele acumulate, dar a subliniat și că „medicamentele mele sunt importante și eu cred că ele mă ajută”.

Dincolo de a explica aspectul medical al creșterii sale în greutate, Selena Gomez răspunde haterilor:

De asemenea, Gomez a arătat că sănătatea primează asupra altor aspecte. „Da, avem zile în care ne simțim ca naiba, dar prefer să fiu sănătoasă și să am grijă de mine.”

Selena Gomez goes live on TikTok to address comments about her body. She talks about her health, medication for lupus and how they affect her body. pic.twitter.com/JL3hIArShB