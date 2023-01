Selena Gomez și Drew Taggart de la The Chainsmokers formează cel mai nou cuplu de vedete?

Selena Gomez pare să iubească din nou. Ultimele zvonuri o surprind pe artistă în mijlocul unei noi povești de dragoste alături de solistul de la The Chainsmokers, Drew Taggart, în vârstă de 33 de ani. Potrivit surselor apropiate ale celor doi, artiștii nu se sfiesc să se afișeze în public și nu încearcă să își ascundă noua relație.

Selena este foarte „afectuoasă” cu starul, a precizat sursa din interior, iar ea „cu greu își poate ține mâinile departe de el”. În general, ei „se distrează foarte mult împreună”, a concluzionat aceasta, potrivit Hollywood Life. Cu toate acestea, nici Selena Gomez și nici Drew Taggart nu au confirmat relația.

„Ei nu încearcă să își ascundă idila prin a se furișa în cluburi doar pentru membri. Ei merg la bowling și la film atunci când își petrec timpul împreună.”, a declarat sursa.

Această nouă relație vine la doar patru luni după ce s-a raportat că Drew se întâlnește cu fiica cea mică a lui Steve Jobs, Eve Jobs. De asemenea, vestea vine la doar câteva zile după ce Drew și colegul său de trupă, Alex Pall, au recunoscut că au avut mai multe relații cu fanii în trecut. Dar, toate astea fac parte din trecutul său, iar acum se presupune că se concentrează pe relația sa cu Selena Gomez.

Înainte de a se întâlni cu Eve Jobs, Drew a fost implicat în relații cu Meredith Mickelson, Haley Rowe și Chantel Jeffries, de care s-a despărțit în martie 2021, după un an. Selena , pe de altă parte, a fost văzută pentru o perioadă alături de Zedd, The Weeknd, Niall Horan și Charlie Puth de la despărțirea de Justin Bieber în martie 2018, după ce a avut întâlniri intermitente din 2011. În noiembrie 2022, Selena a declarat că încă mai are „speranța” de a găsi dragostea, în ciuda inimilor frânte din trecut.

„Simt că a mă dărui complet unui lucru este cel mai bun mod în care pot iubi. Dar nu am vrut niciodată ca durerea pe care am îndurat-o să pună un fel de gardă asupra mea, o armură, dacă vreți, și nu am lăsat să se întâmple asta pentru că încă mai cred și încă mai sper.”, a spus ea într-un episod al podcastului „On Purpose” al lui Jay Shetty.

