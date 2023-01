Selena Gomez, împreună cu sora ei mai mică la Globurile de Aur 2023. Cele două au atras toate privirile

Selena Gomez a avut o apariție absolut încântătoare seara trecută la Globurile de Aur 2023. Evenimentul a fost cu atât mai special pentru ea căci nu a pășit singură pe covorul roșu, ci însoțită de sora ei mai mică, Gracie Elliott Teefey, în vârstă de 9 ani. Amândouă au impresionat cu ținutele lor, dar mai ales cu zâmbetul strălucitor și accesoriile sclipitoare.

Artista pare să se fi bucurat din plin de faptul că este însoțită de micuța Gracie, care a strălucit pe covorul roșu. Cele două au atras toate privirile prin look-urile impresionante și foarte elegante. Pentru această ocazie, Selena Gomez purtat o rochie Valentino Haute Couture din catifea neagră, cu mâneci bufante decorative de culoare burgundy, cu o trenă lungă.

Look-ul lui Gomez a fost asortat cu platforme Santoni, diamante De Beers și un machiaj clasic al anilor ’90. De asemenea, părul l-a aranjat într-un stil ce o caracterizează, având părul prins într-o coadă ușor dezordonată, de către hairstylist-ul ei Marissa Marino.

Între timp sora ei a optat pentru mai mult sclipici și o geantă asortată! Teefey a purtat o rochie galbenă cu fustă din tul și corset din paiete, însă geanta ei a furat cu adevărat atenția. Micuța a ales o geantă Prada Cleo din satin cu cristale, în valoare de 3.900 de dolari pe site-ul Prada.

Bineînțeles, acesta nu este primul eveniment la care cele două au fost împreună. Selena și Gracie au împărtășit multe momente adorabile de familie de-a lungul anilor, de la serile de întâlnire între surori până la aparițiile lor memorabile pe covorul roșu.

„Sincer, a fost cel mai tare sentiment. I-am spus: ‘Acesta este covorul meu preferat pe care am pășit vreodată. Nu a făcut niciodată așa ceva și nu am forțat-o să facă asta. Tot ceea ce facem este … pentru a o ține în siguranță, dar sora mea a devenit foarte dramatică acum. Îi plac rochiile și sclipiciul.”, a spus Gomez mai târziu, în timpul unui interviu la emisiunea muzicală Sounds de pe BBC One.