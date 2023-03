Cara Delevingne, declarații oneste despre consumul de substanțe interzise: „Este sfâșietor...”

Într-un interviu acordat revistei Vogue, Cara Delevingne a vorbit onest despre dependența de substanțe interzise cu care s-a luptat recent. Anul trecut, modelul în vârstă de 30 ani a fost surprins de paparazzi într-o stare degradantă, fiind vizibil afectată de consumul de droguri.

„Nu dormisem. Nu eram bine”, a declarat Delevingne despre imaginile de anul trecut. „Este sfâșietor pentru că am crezut că mă distrez, dar la un moment dat m-am gândit: „OK, nu arăt bine.” Știi, uneori ai nevoie de o trezire la realitate, așa că, într-un fel, sunt recunoscătoare pentru acele poze.”

Modelul a vorbit și despre petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, mărturisind că vârsta de 30 de ani a avut un impact puternic asupra ei.

„Întotdeauna am știut că lucrurile vor trebui să se schimbe la 30 de ani, pentru că modul în care trăiam nu era sustenabil. Mi-am spus: „Ar trebui să mă distrez grozav. Am toți prietenii aici. Ar trebui să mă bucur de asta.” În schimb, casa în care stăteam avea un turn și mă închideam acolo. Abia dacă ieșeam din cameră. Exista această nevoie de schimbare, dar mă luptam atât de mult cu ea. Primeam cu bucurie această nouă perioadă, dar eram și îndurerată. A fost ca o înmormântare pentru viața mea anterioară, îmi luam adio de la o eră. Așa că am decis că voi petrece cât de tare pot, pentru că acesta era sfârșitul.”