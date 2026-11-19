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Ipostazele mai puțin plăcute din viață pot fi o sursă de inspirație pentru seriale. Iar propunerile de mai jos includ și astfel de situații, în care personajele trec prin drame, tragedii, dileme morale și încearcă să găsească un drum după suferință sau pierdere.

1. Shrinking

Jason Segel, Harrison Ford și Jessica Williams fac parte din distribuția serialului Shrinking. Jimmy este tată și terapeut și se luptă să accepte pierderea soției sale. Vrea să facă o schimbare în viața lui, așa că decide să fie sincer cu toți oamenii din jurul lui.

2. Dead to Me

Christina Applegate și Linda Cardellini sunt protagonistele serialului Dead to Me. Cele două le joacă pe Jen și Judy, care se cunosc în cadrul unui grup de sprijin. Durerea le apropie foarte mult pe Judy și Jen, care ajung să înceapă o relație de prietenie.

3. Zoey’s Extraordinary Playlist

În serialul Zoey’s Extraordinary Playlist, Zoey, interpretată de Jane Levy, e o tânără care are abilitatea de a citi gândurile persoanelor din jurul ei. Face asta sub forma unor cântece, iar această capacitate îi dă ocazia să descopere emoțiile, pierderile și dramele ascunse ale oamenilor.

4. Jane the Virgin

Jane Villañueva, jucată de actrița Gina Rodriguez, este o tânără care își dorește să devină scriitoare. Dar, visul ei se schimbă în momentul în care descoperă că a fost inseminată artificial în urma neglijenței unui spital. În speranța că va face alegerile corecte cu privire la viața ei, Jane are parte de multe situații neprevăzute.

5. This Is Us

În serialul This Is Us, este vorba despre povestea emoționantă de viață a familiei Pearson. Rebecca Pearson a trecut prin clipe dificile în timpul sarcinii cu tripleții ei, Kevin, Kate și Randall. Serialul prezintă atât părți din căsnicia ei cu Jack, cât și momente din evoluția celor trei copii ai lor.

6. Life & Beth

Comedianta Amy Schumer a regizat și scris serialul Life & Beth, în care și joacă rolul principal. Ea o interpretează pe Beth, care se confruntă cu pierderea neașteptată a mamei sale. Această traumă o face să fie conștientă de faptul că e nevoită să facă o serie de transformări în viața ei.

7. Sorry for Your Loss

Kit Steinkellner a creat serialul Sorry for Your Loss. În cadrul acestuia, Elizabeth Olsen o joacă pe Leigh Shaw, o tânără care și-a pierdut brusc soțul. Această tragedie îi transformă complet viața și relațiile și își dă seama că trebuie să meargă mai departe, până când se confruntă cu adevăruri dureroase.

8. Never Have I Ever

Never Have I Ever este un serial creat de producătoarea și actrița Mindy Kaling. Inspirat din copilăria ei, serialul o are în prim-plan pe adolescenta Devi Vishwakumar în timp ce se află în proces de maturizate. De la pierderea tatălui, eforturile pe care le face pentru a se acomoda la liceu, greutățile din familie, dar și perioada adolescenței care aduce probleme, acestea sunt câteva dintre momentele care o marchează pe tânăra Devi.

9. And Just Like That…

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis revin în And Just Like That…, continuarea Sex and The City, în rolurile lor emblematice. Pentru fani, primul episod din primul sezon a fost șocant deoarece Carrie Bradshaw trece printr-un moment de cumpănă, extrem de dramatic, care îi va schimba foarte mult traiectoria. Pe parcursul episoadelor, vei observa la ce mecanisme apelează pentru a se împăca cu gândul pierderii pe care o suferă.

10. Wandavision

În serialul Wandavision, creat de Jac Schaeffer, protagonista acestuia este Wanda Maximoff, interpretată de actrița Elizabeth Olsen. Wanda traversează clipe tulburătoare din cauza morții partenerului ei, Vision, și a fratelui său, Pietro. Pentru că suferința este foarte mare, își construiește o realitate proprie pentru a face față dramei prin care trece.

Foto: PR

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