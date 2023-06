Kristin Davis, mărturisiri oneste despre intervențiile estetice și criticile pe care le-a primit: „Am plâns din cauza asta…”

Într-un nou interviu acordat publicației The Telegraph, Kristin Davis a mărturisit că a fost aspru judecată din cauza aspectului său fizic, confruntându-se cu o avalanșă de comentarii negative pe rețelele de socializare. Actrița în vârstă de 58 de ani a recunoscut și că a apelat la botox și la fillere, motiv pentru care a fost „ridiculizată fără încetare” de internauți.

„Este greu să fii comparată tot timpul cu varianta ta mai tânără”, a declarat Davis vineri pentru The Telegraph. „Și este o provocare să îți amintești că nu trebuie să arăți așa. Internetul vrea să o faci – dar, de asemenea, nu vrea să o faci. Sunt foarte conflictuali…”.

Actrița din Sex and the City a mărturisit apoi că a apelat la botox și la fillere pentru a diminua semnele îmbătrânirii și că a fost aspru criticată din această cauză.

„Am apelat la fillere și a fost bine și am apelat la fillere și a fost rău. A trebuit să mi le dizolv și am fost ridiculizată fără încetare. Am plâns din cauza asta. Este foarte stresant”.

Actrița a vorbit apoi și despre intervenția pe care și-a făcut-o la buze, declarând că „preț de foarte mult timp, nimeni nu mi-a spus că nu arată bine. Dar, din fericire, am prieteni buni care mi-au spus în cele din urmă. Chestia este că nu îți zâmbești în oglindă. Cine zâmbește în oglindă? Oamenii nebuni”.

În urmă cu doi ani, într-un interviu acordat publicației The Sunday Times Style Magazine, Kristin Davis a vorbit despre comentariile negative pe care ea și colegele sale de platou, Sarah Jessica Parker și Cynthia Nixon, le-au primit în legătură cu aspectul lor fizic după lansarea serialului And Just Like That…. Actrița a declarat că a fost „șocată” și „nervoasă” din cauza criticilor care le-au fost aduse.

„Toată lumea vrea să comenteze, pozitiv sau negativ, despre părul și fețele noastre, despre asta și despre cealaltă. Sunt nervoasă și nu vreau să fiu nervoasă tot timpul, așa că nu le mai citesc, doar știu că sunt acolo”, a spus Kristin Davis.

Aceasta a mai adăugat și faptul că a fost supusă unor comentarii similare în urmă cu mai bine de 20 de ani, când a fost lansat serialul Sex and the City.

„În fiecare săptămână scriau articole despre corpul meu în formă de pară, ceea ce nu am simțit că ar fi fost vreun compliment. Mă stresa foarte tare fiindcă nu puteam să le evit. Același lucru îl simt și acum. Dar, în același timp îmi vine și să spun: Du-te naibii! Duceți-vă naibii, oamenilor! Veniți aici și faceți voi o treabă mai bună!”.

Kristin crede și că social media este de vină pentru toate comentariile negative pe care ea și colegele sale le-au primit.

„Problema cu social media e că nu știi ce fac oamenii ăștia. Nu știi nimic despre ei. Doar aruncă bombe spre tine. Mă enervează asta”.

Cel de-al doilea sezon al serialului And Just Like That… va avea premiera pe 22 iunie. HBO a lansat posterul oficial, care ni le arată pe Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis, alături de numeroase alte personaje – Che Diaz, noua relație a Mirandei, interpretată de Sara Ramirez, Lisa Todd Wexley, interpretată de Nicole Ari Parker, Seema Patel (Sarita Choudry) și Dr. Nya Wallace (Karen Pittman).

După ce HBO a făcut public noul poster pentru sezonul 2 And Just Like That…, Sarah Jessica Parker a publicat, la rândul său, pe contul ei de Instagram, variante ale aceluiași poster, în care apar și Brady Hobbes (fiul Mirandei, interpretat de Niall Cunningham); Harry Goldenblatt (soțul lui Charlotte, interpretat de Evan Handler), Anthony Marantino (bunul prieten al lui Charlotte, interpretat de Mario Cantone), Lily York (fiica lui Charlotte, interpretată de Cathy Ang) și Rock sau Rose Goldenblatt (copilul nonbinar al lui Charlotte, interpretat de Alex Swinton). Fanii seriei au observat rapid faptul că Steve Brady (David Eigenberg), soțul Mirandei, nu apare pe noile postere, lucru interpretat drept un semn că Miranda va deveni mai angajată în noua sa relație cu Che Diaz. Tot fanii au speculat asupra unei posibile relații între fiica lui Charlotte, Lily, și Brady, fiul Mirandei.

Foto: Instagram

