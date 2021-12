Kristin Davis, mesaj dur pentru toți cei care i-au criticat aspectul fizic în serialul And Just Like That…

Într-un interviu recent acordat publicației The Sunday Times Style Magazine, Kristin Davis a vorbit despre comentariile negative pe care ea și colegele sale de platou, Sarah Jessica Parker și Cynthia Nixon, le-au primit în legătură cu aspectul lor fizic după lansarea serialului And Just Like That…. Actrița în vârstă de 56 de ani a declarat că a fost „șocată” și „nervoasă” din cauza criticilor care le-au fost aduse.

„Toată lumea vrea să comenteze, pozitiv sau negativ, despre părul și fețele noastre, despre asta și despre cealaltă. Sunt nervoasă și nu vreau să fiu nervoasă tot timpul, așa că nu le mai citesc, doar știu că sunt acolo”, a spus Kristin Davis.

Aceasta a mai adăugat și faptul că a fost supusă unor comentarii similare în urmă cu mai bine de 20 de ani, când a fost lansat serialul Sex and the City.

„În fiecare săptămână scriau articole despre corpul meu în formă de pară, ceea ce nu am simțit că ar fi fost vreun compliment. Mă stresa foarte tare fiindcă nu puteam să le evit. Același lucru îl simt și acum. Dar, în același timp îmi vine și să spun: Du-te naibii! Duceți-vă naibii, oamenilor! Veniți aici și faceți voi o treabă mai bună!”.

Kristin crede și că social media este de vină pentru toate comentariile negative pe care ea și colegele sale le-au primit.

„Problema cu social media e că nu știi ce fac oamenii ăștia. Nu știi nimic despre ei. Doar aruncă bombe spre tine. Mă enervează asta”.

And Just Like That… a avut premiera săptămâna trecută la New York, la Muzeul de Artă Modernă, dar și pe HBO. Sarah Jessica Parker a purtat o rochie Oscar de la Renta care amintea de celebra rochie semnată de aceeași casă purtată în serial, și a venit însoțită de soțul ei, Matthew Broderick, dar și de fiul lor în vârstă de 19 ani, James, care a apărut până acum extrem de rar în public, și a părut să fie extrem de mândru de popularitatea mamei sale. Cynthia Nixon a ales pentru ocazie o ținută portocalie a tânărului designer Christopher John Rogers, iar Kristin Davis a purtat o rochie clasică, albastră, Jason Wu.

Foto: Instagram

