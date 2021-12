And Just Like That… Surprizele de pe covorul roșu la premiera anului

Premiera And Just Like That…, continuarea unuia dintre cele mai populare seriale TV din toate timpurile, Sex and the City, a avut loc la New York, la Muzeul de Artă Modernă, dar și pe HBO. Dacă ai văzut deja cele două episoade lansate, atunci știi, cu siguranță, că Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis și-au reluat iconicele roluri, Carrie, Miranda și Charlotte, în vreme ce Kim Catrall nu s-a mai întors alături de colegele ei pentru a o interpreta pe Samantha.

Dintre cei care au făcut parte din vechea distribuție a serialului lansat în 1998, însă, mulți s-au întors, ceea ce înseamnă că îi vei vedea din nou, în And Just Like That…, pe Chris Noth în rolul lui Big, pe regretatul Willie Garson, care a murit în timpul filmărilor, în rolul îndrăgitului Stanford, și pe Mario Cantone drept Anthony, soțul lui, dar și pe David Eigenberg, care se întoarce la rolul lui Steve.

Între timp, producătorii au anunțat și că distribuției And Just Like That… i se vor alătura nume noi, printre care Sara Ramirez, pe care o știi din Grey’s Anatomy, în rolul șefei lui Carrie, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, care apare încă din primul episod drept profesoara Mirandei, și alții.

Toți au fost prezenți la premiera And Just Like That… de la New York, unde, cum era de așteptat, eroinele principale au strălucit pe covorul roșu. Sarah Jessica Parker a purtat o rochie Oscar de la Renta care amintea de celebra rochie semnată de aceeași casă purtată în serial, și a venit însoțită de soțul ei, Matthew Broderick, dar și de fiul lor în vârstă de 19 ani, James, care a apărut până acum extrem de rar în public, și a părut să fie extrem de mândru de popularitatea mamei sale. Cynthia Nixon a ales pentru ocazie o ținută portocalie a tânărului designer Christopher John Rogers, iar Kristin Davis a purtat o rochie clasică, albastră, Jason Wu.

Cât despre acțiunea din primele două episoade And Just Like That…, nu o să dăm spoilere acum, dar îți spunem că e musai să le vezi, pentru că avem de discutat.

Foto: Profimedia

