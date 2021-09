Willie Garson, starul din Sex and the City, a încetat din viață la 57 de ani

Willie Garson, actorul care l-a întruchipat pe cel mai bun prieten al lui Carrie Bradshaw, Stanford Blatch, în iconicul serial Sex and the City, a murit la vârsta de 57 de ani. Garson suferea de cancer pancreatic și a avut parte de o scurtă suferință. Acesta a încetat din viață având alături familia.

Willie Garson ar fi trebuit să își reia rolul din serial și din filmele care i-au urmat și în And Just Like That…, continuarea care se filmează deja de câteva luni în New York. De altfel, actorul a fost văzut pe platourile de filmare din New York alături de Sarah Jessica Parker și de Mario Cantone, actorul care îl interpreta pe Anthony Marentino, soțul lui Blatch din serial. Cantone i-a adus un omagiu colegului său pe propriul cont de Instagram, afirmând că este devastat de decesul lui Garson.

„Nu aș fi putut să am un partener mai strălucit la TV. Sunt devastat și copleșit de tristețe. A fost luat dintre noi prea curând. Ai fost un dar de la zei, dulce Willie. Odihnește-te… te iubesc”, a scris Cantone.

După încheierea Sex and the City în 2004, Willie Garson a jucat în producții TV precum John from Cincinnati, White Collar, Whole Way Down și Hawaii Five-O și în câteva filme. Ultima sa postare din social media, de pe 4 septembrie, spunea: „Fiți buni unii cu alții… întotdeauna. Dragoste tuturor. Fiți buni.”

Vestea că Willie Garson a încetat din viață a venit de la fiul său, Nathen, care i-a adus un omagiu, numindu-l „cea mai dură și mai nostimă și mai inteligentă persoană pe care am cunoscut-o.”

Fiul lui Garson a continuat „te iubesc atât de mult, tată. Odihnește-te în pace, mă bucur atât de mult că ai apucat să îți împărtășești toate aventurile cu mine și că ai fost capabil să realizezi atât de multe. Sunt atât de mândru de tine. Te voi iubi întotdeauna, dar cred că este timpul să pornești într-o aventură pe cont propriu. Vei fi mereu cu mine. Te iubesc mai mult decât vei ști vreodată și mă bucur că acum poți avea parte de liniște. Ai fost mereu cea mai dură și mai nostimă și mai inteligentă persoană pe care am cunoscut-o. Mă bucur că ai împărțit dragostea ta cu mine. Nu o voi uita și nu o voi pierde niciodată ❤️😘”

