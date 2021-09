Emmy 2021: staruri pe covorul roșu (galerie foto)

Ceremonia de decernare a premiilor Emmy 2021, a 73-a ediție a acestor premii, a fost găzduită de Cedric the Entertainer, și a adunat unele dintre cele mai mari nume din film și televiziune pentru a celebra producțiile care au impresionat anul acesta.

Bătălia pentru trofee a fost aprigă la Emmy 2021, dar unii dintre câștigători au fost de-a dreptul previzibili, cum a fost cazul lui Kate Winslet, care a câștigat trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal într-o miniserie, pentru Mare of Easttown, așa cum era de așteptat și bine meritat.

După o ceremonie care a avut loc mai mult virtual anul trecut, la Emmy 2021 vedetele au fost încântate să ajungă din nou pe covorul roșu, deși numărul invitaților a fost limitat, iar echipele, celebritățile și toți cei care au ajuns la ceremonie au fost nevoiți să demonstreze că s-au vaccinat, dar și să se testeze la intrare.

Premiul pentru cea mai bună comedie la Emmy 2021 a mers către Ted Lasso, cu Jason Sudeikis, câștigător la rândul lui, cea mai bună dramă a fost desemnată The Crown, iar cea mai bună miniserie a fost Gambitul reginei, cu Anya Taylor Joy. Din distribuția The Crown au primit trofee și Olivia Colman, Gillian Anderson, Josh O’Connor și Tobias Menzies. O recunoaștere binemeritată a primit și Michaela Coel pentru I May Destroy You, care a dedicat premiul victimelor agresiunilor sexuale.

La Emmy 2021 RuPaul a devenit și performerul de culoare care a câștigat cele mai multe trofee, după ce și-a adjudecat și premiul pentru Winning Outstanding Competition Series, ajungând astfel de 11 premii. Momentul dedicat celor care și-au pierdut viața în ultimul an a avut în centru persoane precum Michael K. Williams, Norm Macdonald și Cicely Tyson. Una peste alta, ceremonia a fost lungă și plină și de surprize (inclusiv vestimentare), așadar nu ne rămâne decât să te invităm să vezi aparițiile de pe covorul roșu în galeria alăturată.

