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Miercuri, pe 25 noiembrie, a avut loc la Sheraton Hotel – Sala Platinum cea de-a 25-a ediție a Galei „Premiile TVmania”, publicația care în acest an a sărbătorit 28 de ani de existență. În cadrul evenimentului prezentat de către jurnalista Eda Marcus, prezentatoarea știrilor sportive de la TVR, s-au desemnat câștigătorii celor 11 categorii.

Ediția din 2026 a Galei Premiilor TVmania a inclus trei săptămâni de votare, prin care cititorii și-au desemnat preferații de la cele 11 categorii. O premieră din acest an a fost marcată de către o propunere de categorie venită din partea cititorilor, și anume „Cea mai sexy vedetă TV.” Premiul de la această categorie a mers către Ramona Olaru, prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani.”

Andreea Esca, fiul ei, Aris Eram, Cabral Ibacka, Tudor Chirilă și Irina Fodor s-au numărat printre cei care au acceptat invitația de a participa la cea de-a 25-a ediție a Galei „Premiile TVmania.” Insula Iubirii, show-ul prezentat de Radu Vâlcan la Antena 1, a obținut premiul pentru cel mai bun reality-show matrimonial. Vocea România, emisiunea în cadrul căreia antrenori sunt Irina Rimes, Smiley, Tudor Chirilă, Theo Rose și Horia Brenciu, a fost desemnat cel mai bun talent-show. Emisiunea MasterChef România de la PRO TV a fost primit premiul pentru cel mai bun show culinar.

Iată mai jos lista completă a câștigătorilor de la Gala Premiilor TVmania 2026:

Cea mai bună emisiune de știri: Știrile Pro TV, Pro TV Cel mai bun show culinar: MasterChef, Pro TV Cea mai bună emisiune de divertisment de zi: SuperNeatza cu Răzvan și Dani, Antena 1 Cea mai bună emisiune-concurs: Ce spun românii, Pro TV Cel mai bun serial românesc: Trafic, Pro TV Cel mai bun reality-show matrimonial: Insula iubirii, Antena 1 Cel mai bun reality-show cu celebrități: Asia Express, Antena 1 Cel mai bun talent-show: Vocea României, Pro TV Cel mai popular podcast cu vedete TV: Vreau să știu, cu Cătălin Oprișan Lansarea românească a anului pe platformele de streaming: Insula iubirii – Parodia, AntenaPlay Cea mai sexy vedetă tv: Ramona Olaru, Antena 1

La Gala Premiilor TVmania, ediția 2026, Aura Șova, câștigătoarea ediției din 2024 a emisiunii „Vocea României”, a susținut în fața celor prezenți un moment artistic.

Foto: TVmania

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