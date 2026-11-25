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Ramona Păun se pregătește de unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV este însărcinată cu o fetiță.

Ramona Păun se pregătește să devină mamă

Ramona Păun mai are foarte puțin până la momentul în care va naște primul ei copil. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a dezvăluit recent, în cadrul unei postări publicate pe rețelele de socializare, că va mai fi pe micile ecrane doar câteva zile.

„Ultimele șapte zile în care dau check-in la ProTV înainte de marea întâlnire.

Vă aștept mâine-dimineață la cafea.”

Ramona Păun, despre cum se simte de când e însărcinată

La finalul lunii septembrie a anului 2026, Ramona Păun și soțul ei, Cosmin Mihăiță, au anunțat că se pregătesc să devină părinți. În octombrie, cei doi au dezvăluit printr-un video adorabil că urmează să aibă o fetiță.

Într-un interviu acordat recent, Ramona Păun a vorbit despre această perioadă din viața ei și despre cum se pregătește de venirea pe lumea a primului ei copil.

„Sunt foarte bine, mulțumesc! Și fizic, și psihic. Deși urmează una dintre cele mai mari schimbări din viața mea, simt o liniște pe care nu aș fi anticipat-o. Mă așteptam ca mintea mea să fie cuprinsă de tot felul de gânduri și temeri legate de sarcină, dar s-a întâmplat contrariul. Sunt fericită într-un mod complet diferit. Simt o bucurie mai puțin zgomotoasă, fără să fie nevoie să se întâmple ceva extraordinar în fiecare zi ca să mă cuprindă. Cu toate că nu știu exact ce ne așteaptă, îmi place gândul că, după 40 de ani în care am adunat atâtea experiențe, urmează să trăiesc atât de multe lucruri pentru prima dată”, a spus Ramona Păun pentru VIVA!

Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a recunoscut că primele luni au fost mai dificile, însă acum starea ei de sănătate este foarte bună.

„Începutul a fost mai anevoios, cu o senzație aproape permanentă de greață, dar, odată depășite primele trei luni, m-am bucurat cu adevărat de sarcină. Mă simt foarte bine și fizic, și emoțional, iar uneori, dacă n-ar fi burtica tot mai mare și mișcările care îmi amintesc că nu mai sunt niciodată singură, aproape că uit că sunt însărcinată.”

Pentru Ramona Păun, sarcina a venit într-un moment în care resimte un echilibru în toate palierele vieții ei și este tare bucuroasă să trăiască acest capitol alături de Cosmin Mihăiță, soțul ei.

„La 40 de ani, bucuria vine și cu o anumită luciditate. Știi mai multe despre viață, despre fragilitatea ei și despre faptul că nu toate lucrurile pot fi controlate, oricât de multe informații ai avea despre ce înseamnă o sarcină. La 40 de ani ești mai conștientă de anumite riscuri, dar ai și avantajul unei maturități care te ajută să gestionezi altfel lucrurile. Însă, dincolo de toate astea, există credința. Pentru mine, a fost mereu un sprijin esențial, iar în perioada asta cu atât mai mult. Nu mi-am dorit să trăiesc nouă luni anticipând toate lucrurile care ar putea merge prost, așa că am făcut astfel încât să am o minte liniștită. Am mare încredere în medicul meu și încerc să nu transform fiecare îngrijorare într-un scenariu negativ.”

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Foto: Instagram

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