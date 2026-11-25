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Relația pe care o ai cu banii poate fi influențată semnificativ de ceea ce trăiești în această perioadă de după divorț. Nevoia de a-ți recâștiga autonomia, de a le demonstra celorlalți că te descurci singură, vinovăția față de copii sau teama de viitor își pot pune amprenta asupra deciziilor tale financiare. Astfel, unele alegeri care îți oferă confort emoțional pe termen scurt îți pot vulnerabiliza poziția financiară pe termen lung.

Vrei să arăți că nu ai pierdut nimic

Divorțul poate fi asociat cu o pierdere a statutului social, dar și cu o afectare a imaginii de sine. Iar menținerea stilului de viață din timpul căsniciei poate deveni modalitatea prin care încerci să-ți confirmi că separarea nu a avut un impact atât de mare asupra ta. Continui să mergi în vacanțe la fel de costisitoare, să frecventezi aceleași restaurante sau să faci achiziții similare, deși resursele tale financiare sunt acum diferite. Vezi reducerea cheltuielilor ca pe un regres personal, când, în realitate, este doar o adaptare la un context nou. Și riști astfel să sacrifici siguranța financiară pentru a proteja o anumită imagine cu care vrei să-i convingi pe ceilalți ori chiar pe tine.

Compensare materială

Te simți vinovată pentru că cei mici nu mai au acum structura familială cu care erau obișnuiți, mai ales dacă tu ai fost cea care a inițiat divorțul. Le cumperi mult mai multe lucruri decât înainte, le satisfaci dorințe pe care anterior le-ai fi negociat sau le organizezi experiențe costisitoare, fie că e vorba de ziua de naștere sau cum să petreceți finalul de săptămână. Generozitatea devine problematică atunci când funcția ei principală este reducerea propriei vinovății. Mai ales dacă apare și o competiție tacită cu fostul partener în ceea ce privește resursele puse la dispoziția copiilor. Mai mult, poți vedea orice limită financiară rezonabilă pe care o stabilești drept o formă de deprivare suplimentară pe care le-o impui copiilor. Dar disponibilitatea emoțională și predictibilitatea mediului familial nu sunt egale cu abundența materială.

Investești excesiv în reinventarea ta

O nouă garderobă, schimbări estetice, redecorarea locuinței, cursuri de dezvoltare personală sau călătorii. Toate acestea pot contribui la reconstrucția identității tale după divorț. Dar e important să analizezi în ce măsură achizițiile respective răspund unor nevoi autentice sau sunt o încercare de a accelera desprinderea emoțională de trecut. Adică să pui pe repede înainte procesul de doliu relațional și adaptarea la noul statut, ca și cum o telecomandă ar face minuni în acest sens. Și consumul de haine, vacanțe, ieșiri în oraș etc poate deveni o strategie de reglare emoțională care, desigur, îți oferă doar temporar satisfacție și perspectiva unui nou început. Când disconfortul emoțional revine, repeți din nou experiența achiziției, în speranța că următoarea schimbare exterioară va produce și transformarea interioară pe care o aștepți.

Nu te confrunți cu realitatea financiară

Dacă fostul partener era cel care se ocupa de administrarea banilor, evident că acum noua responsabilitate poate fi intimidantă. Amâni să îți construiești un buget, să analizezi cheltuielile recurente sau să te informezi despre conturile de economii și fondurile de investiții. Evitarea îți reduce momentan anxietatea, dar te privează și de expunere, de experiențele prin care ți-ai putea dezvolta competențele financiare. În plus, poți confunda suma disponibilă lunar cu suma pe care îți permiți efectiv să o cheltuiești, ignorând cheltuielile neprevăzute, economiile sau constituirea unui fond de urgență. Nu ești deloc familiară cu tot ce înseamnă administrarea banilor? Nicio problemă, asta nu e incapacitate, ci doar indică un domeniu în care ai nevoie să dobândești cunoștințe și experiență.

Autonomie înțeleasă greșit

Dacă în căsnicie ai fost dependentă de soțul tău, acum, după divorț, poți supracompensa prin refuzul categoric de a solicita sprijin. Nu ceri ajutor de la nimeni, renunți la anumite drepturi financiare doar pentru a încheia mai repede povestea cu fostul, îți asumi cheltuieli care, de fapt, ar trebui împărțite între voi. Și autonomia ajunge să fie definită și înțeleasă greșit complet în opoziție cu experiența anterioară, nu ca o raportare sănătoasă la interesele tale actuale. Independența financiară presupune inclusiv capacitatea de a negocia, de a solicita sprijin competent și de a lua decizii care îți protejează interesele, fără să ai ceva de demonstrat.

Foto: PR

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