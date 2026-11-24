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Jessica Alba a fost obligată să îi plătească fostului său soț, Cash Warren, o sumă considerabilă în cadrul procesului de divorț.

Vineri, 20 noiembrie, Curtea Superioară din comitatul Los Angeles a dispus ca Alba, în vârstă de 45 de ani, să îi plătească lui Warren suma de 577.481 de dolari, în baza unui plan de împărțire a profitului provenit de compania actriței, HonorBar Inc. Cei doi au fost căsătoriți din 2008 până în 2025, potrivit documentelor judiciare obținute de publicația PEOPLE.

Documentele precizează că Warren poate alege să primească suma respectivă – care va fi achitată din fondurile Jessicăi Alba existente la data de 30 iunie 2026 – fie integral, imediat, fie prin intermediul unui cont individual de pensie sau al unui alt plan de pensionare. Alba nu va fi obligată să îi plătească lui Warren niciun alt beneficiu suplimentar legat de compania sa, în afara acestei sume, care va fi ajustată în funcție de eventualele câștiguri sau pierderi din investiții înregistrate până la data efectuării plății.

Fostul cuplu are împreună trei copii: Honor Marie Warren, în vârstă de 18 ani, Haven Garner Warren, în vârstă de 15 ani, și Hayes Alba Warren, în vârstă de 8 ani.

Alba și Warren s-au cunoscut pentru prima dată în 2004, pe platourile de filmare ale peliculei cu supereroi „Fantastic Four”, lansată în 2005, la care Warren lucra ca asistent al regizorului Tim Story. Cei doi s-au căsătorit în secret în 2008, înainte de a deveni părinții primei lor fiice, Honor.

Alba și Warren s-au despărțit în 2024, iar actrița a depus cererea de divorț la o instanță din comitatul Los Angeles în ianuarie 2025, după 16 ani de căsnicie. Potrivit documentelor obținute la momentul respectiv de publicația PEOPLE, aceasta a invocat diferențe ireconciliabile și a menționat data de 27 decembrie 2024 ca fiind cea la care s-au separat.

Când Alba și Warren și-au finalizat divorțul, în martie, cei doi au convenit să împartă custodia legală și fizică a copiilor lor. Ca parte a acordului de divorț, Alba a fost de acord să îi plătească lui Warren suma totală de 3 milioane de dolari, pentru a compensa împărțirea bunurilor comune.

„De ani de zile mă aflu într-o călătorie de autocunoaștere și transformare – atât ca individ, cât și în relația mea cu Cash. Sunt mândră de felul în care am evoluat ca și cuplu și în căsnicia noastră în ultimii 20 de ani, iar acum a venit momentul să pornim într-un nou capitol de creștere și evoluție, fiecare pe cont propriu”, a scris Alba pe Instagram în ianuarie 2025, când a anunțat pentru prima dată despărțirea.

„Mergem mai departe cu dragoste, bunătate și respect unul față de celălalt și vom rămâne pentru totdeauna o familie”, a adăugat ea la momentul respectiv. „Copiii noștri rămân prioritatea noastră absolută și vă rugăm să ne respectați intimitatea în această perioadă.”

Alba are o relație cu actorul Danny Ramirez începând din vara anului 2025. Se pare că ea și Warren au păstrat o relație amiabilă după despărțire. La rândul său, Cash Warren a fost asociat cu modelul Hana Sun Doerr, 25 de ani, în august 2025. În fotografii obținute atunci de paparazzi, producătorul de film și modul au fost văzuți ieșind la cină în Los Angeles, iar gesturile de afecțiune nu au lipsit.

Foto: Getty

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