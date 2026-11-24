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Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk, va vizita România pe 4 decembrie 2026, la invitația brandului românesc de modă NISSA. Modelul internațional, în vârstă de 78 de ani, va fi protagonista unui eveniment organizat în București, cu ocazia lansării noii sale cărți.

Maye Musk vine la București în decembrie

Maye Musk se pregătește să ajungă pentru un eveniment special în Capitală. Cunoscută pentru cariera sa îndelungată în industria modei, dar și pentru faptul că este mama lui Elon Musk, aceasta va participa la lansarea volumului TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age. Evenimentul va fi organizat de NISSA și va reuni invitați din domeniile modei, culturii și mediului de afaceri. Cartea abordează teme precum reinventarea personală, depășirea dificultăților și curajul de a începe noi etape ale vieții, indiferent de vârstă.

„Bună, sunt dr. Maye Musk și sunt foarte încântată să vă anunț că voi veni pentru prima dată în România. Voi ajunge la București și voi avea ocazia să descopăr multe locuri din frumoasa voastră țară. Îți mulțumesc, NISSA, pentru invitație! Voi vorbi, de asemenea, despre noua mea carte, ‘Timeless – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age’. Abia aștept să vă cunosc pe toți, inclusiv echipa NISSA.”, a transmis ea pe Instagram.

Totodată, în timpul vizitei sale în România, aceasta va participa la un proiect editorial special, realizat în colaborare cu ELLE România, care va pune în valoare stilul și personalitatea sa.

Reprezentanții NISSA au explicat că au ales-o pe Maye Musk pentru acest eveniment datorită parcursului său profesional și a modului în care a reușit să se reinventeze de-a lungul vieții.

„Maye Musk întruchipează eleganța, independența și curajul. Și-a construit o carieră internațională extraordinară, crescând în același timp trei copii care și-au urmat propriile viziuni, demonstrând că succesul poate îmbrăca numeroase forme. Prin TIMELESS, ne dorim să celebrăm femeile care continuă să evolueze, să inspire și să îmbrățișeze noi oportunități de-a lungul vieții”, au transmis reprezentanții brandului.

Cine este Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk

La 78 de ani, Maye Musk continuă să fie activă în industria modei, unde și-a construit o carieră de peste cinci decenii. De-a lungul timpului, a apărut în publicații internaționale precum Vogue, ELLE și Harper’s Bazaar și a colaborat cu numeroase branduri cunoscute.

Aceasta a început să lucreze ca model la numai 15 ani, însă nu s-a limitat la industria modei. A studiat nutriția și a devenit dietetician la 21 de ani, profesie pe care a practicat-o în paralel cu activitatea de model.

În 1970, s-a căsătorit cu inginerul Errol Musk, alături de care a avut trei copii: Elon, Kimbal și Tosca. Cei doi au divorțat după nouă ani de căsnicie, iar Maye s-a ocupat de creșterea copiilor, continuându-și în același timp cariera. Fiul său cel mare, Elon Musk, este cunoscut pentru companiile Tesla și SpaceX, în timp ce Kimbal activează în domeniul antreprenoriatului, iar Tosca este producătoare și regizoare de film.

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foto: Getty Images

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