Maye Musk, mama lui Elon Musk, doarme într-un garaj când își vizitează fiul în Texas. Care este motivul

Maye Musk a surprins pe toată lumea cu declarațiile sale recente, prin care a dezvăluit locul atipic în care stă atunci când își vizitează fiul în Texas. Mama lui Elon Musk a susținut că doarme într-un garaj și a explicat și care este motivul.

Cu toate că Elon Musk este considerat cel mai bogat om de pe planetă, acesta are o viziune diferită în ceea ce privește lucrurile materiale. Astfel, Maye Musk a explicat că locuința fiului său din Texas este în apropierea lui sit de rachete, motiv pentru care ea „trebuie să doarmă în garaj” atunci când îl vizitează.

Deși Maye Musk nu a dat mai multe detalii despre cazarea ei neconvențională, ea a precizat pentru publicație că fiul ei nu este interesat de posesiunile materiale. „Nu”, a spus ea, „deloc în acest sens”. În prezent, mama lui Elon Musk locuiește într-un apartament din New York, unde preferă să își petreacă timpul plimbându-și câinele. De asemenea, pare să nu fie nici ea interesată de lucrurile materiale întrucât a declarat că preferă să îmbrace „haine vechi, o haină ponosită, o pălărie și ochelari negri” atunci când își desfășoară activitățile acasă.

Pe de altă parte, Elon Musk declarase în luna aprilie că „nici măcar nu deține o casă în acest moment” și că stă „la un prieten”. El chiar a scris pe Twitter în iunie 2021 că locuința sa principală este o Boca Chica de 50.000 de dolari pe care o închiriază de la SpaceX, potrivit Business Today.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. Its kinda awesome though.



Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.