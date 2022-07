Elon Musk răspunde acuzațiilor conform cărora ar fi avut o aventură cu soția lui Sergey Brin, cofondatorul Google

Potrivit unui articol publicat de Wall Street Journal, Elon Musk ar fi avut o relație cu Nicole Shanahan, soția lui Sergey Brin, cofondatorul Google. Publicația susține că cei doi ar fi avut o „aventură de scurtă durată” la sfârșitul anului trecut, în timpul evenimentului Art Basel din Miami. Acest lucru l-ar fi determinat pe Brin să depună actele de divorț în luna ianuarie a acestui an și să pună capăt relației de prietenie pe care o avea cu Musk. Sursele citate de WSJ susţin că la momentul aventurii, Sergey Brin și Nicole Shanahan erau despărțiți, însă continuau să locuiască împreună.

Elon Musk a răspuns acestor acuze printr-o postare pe Twitter, declarând că informațiile apărute în presă sunt doar niște „prostii.” Fondatorul Tesla a mai precizat și că este în continuare prieten cu Sergey Brin și că au fost „împreună la o petrecere aseară!”.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night! Ive only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.



Acesta a criticat dur publicația, spunând că:

Call them out on it, I guess. WSJ is supposed to have a high standard for journalism and, right now, they are way sub tabloid.



WSJ should be running stories that actually matter to their readers and have solid factual basis, not third-party random hearsay.